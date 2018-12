Transparent 4: E' tempo di partire. FOTO

Mentre Shelley si trasferisce definitivamente a casa di suo figlio nella speranza di dare una svolta alla propria vita, Maura riceve un'offerta di lavoro alquanto invitante, e decide di partire per Tel Aviv. Sarah, Ali e Josh, che dopo la notizia della transizione del padre sono stati costretti a guardare dentro se stessi (non sempre apprezzando quello che hanno visto!), decidono di partecipare a un incontro per love e sex addicts. Come sempre, la tragedia è dietro l'angolo. L'appuntamento col primo e col secondo episodio della quarta stagione di Transparent è per mercoledì 10 gennaio alle 22.15, subito dopo I'm Dying Up Here - chi è di scena?