Transparent 4, su Sky Atlantic dal 10 gennaio

Su Sky Atlantic sta per arrivare la quarta stagione di Transparent. La turbulenta famiglia Pfefferman sta dunque per fare ritorno sul canale 110, e questo nuovo capitolo della serie sarà ambientato tra la California e la Terra Santa. Per Maura, Shelly, Ali, Sarah e Josh è tempo di tornare alle proprie origini, di visitare i luoghi storici del loro popolo, e di ritrovare se stessi. In attesa del 10 gennaio - Transparent 4 andrà in onda ogni mercoledì alle 22.15, subito dopo I'm Dying Up Here - Chi è di scena? -, sfoglia la gallery