Tutti nodi vengono al pettine, e poi, come se non bastasse, il diavolo fa le pentole ma non i coperchi: per Johan è arrivato il momento di dire la verita alla sua famiglia. Ma la verità a volte è più sfaccettata del previsto. d ogni modo, bisogna trovare il borsone prima che i trafficanti decidano di farsi vivi: sfoglia la gallery con le foto del sesto episodio della seconda stagione di Tin Star, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 1 marzo alle 22.15.