Angela chiede aiuto a Jim/Jack per recuperare i 100.000 dollari richiesti da Jaclyn...e per qualcosa di più. A farne le spese saranno Frank e Randy, ma se la battaglia è persa, la guerra non è certamente finita. Intenzionata ad aiutare Johan, Anna decide di andare a parlare con suo padre: sfoglia la gallery con le foto del quinto episodio della seconda stagione di Tin Star, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 1 marzo alle 21.15.