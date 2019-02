Tin Star 2, anticipazioni episodio 4 FOTO

Sono passate alcune settimane. Anna vive ormai a Prairie Field, ma Jim, che ormai è tornato schiavo dell'alcol e che quindi è più Jack che Jim, non si arrende, arrivando a infastidire e minacciare la comunità. Jaclyn è tornata, e vuole una grossa somma di denaro in cambio del suo silenzio. Angela dice a Elizabeth di risolvere questo problema in fretta...ma come? Denise porta avanti la sua indagine parallela. Johan scopre che la cocaina è sparita: sfoglia la gallery con le foto del quarto episodio della seconda stagione di Tin Star, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic venerdì 22 febbraio alle 22.15