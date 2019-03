Tin Star, stagione 2: anticipazioni degli episodi 7 e 8

© SKY

E’ in onda su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, la seconda stagione di Tin Star . Mentre i Nickel sono alle prese con le conseguenze delle azioni di Johan, Angela e Jim/Jack si preparano ad affrontare un incubo proveniente dal loro passato. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 8 marzo alle 21.15.

Tin Star, stagione 2, episodio 7 Jack e l'uomo del Cartello incaricato di recuperare la roba, Estuardo (l'abbiamo visto nel primo episodio in compagnia di Elizabeth) si inseguono a vicenda. Alla fine si incontrano, e Jack scopre che in realtà il Cartello è l'ultimo dei suoi problemi. Qualcosa di terribile, un incubo del passato, sta per tornare. E promette morte e vendetta. Sulle tracce di Jaclyn, Denise finisce a casa di Elizabeth, che nel frattempo è riuscita a liberarsi e che non vede l'ora di andarsene da lì. Purtroppo per lei, invece di mettersi in viaggio per Toronto finirà alla stazione di polizia di Little Big Bear. A Prairie Field, i Nickel devono decidere cosa fare: andarsene, come vorrebbe Sarah, o restare, come vorrebbe Johan? In un modo o nell'altro, la Comunità è in pericolo. Anna torna dai suoi genitori, ma a una condizione: niente più bugie e niente più omissioni. Angela sente che c'è qualcosa che non va, e a Jim/Jack non resta altro da fare che dirle la verità.

Tin Star, stagione 2, episodio 8

Jim/Jack e Angela si preparano ad affrontare le conseguenze delle loro azioni passate: tutto farebbe pensare al peggio, ma un'improvvisa scoperta potrebbe ribaltare la situazione. L'ex Capo Worth non ri arrenderà tanto facilmente, specialmente ora che la sua famiglia è di nuovo unita. La "verità" su quanto successo a Jaclyn viene a galla, ma Denise sa bene che la giustizia a volte è ben lontana dall'essere giusta. Johan si reca all'appuntamento con i rappresentanti del Cartello: tornerà a casa tutto intero? Per proteggerla, Sarah decide di mandare Rosa a stare da un cugino, lontano da lì, ma i tentacoli del male possono arrivare ovunque. I coniugi Nickel hanno un'accesa discussione: come sono arrivati a questo punto? E perché? Anna passa una giornata perfetta con i suoi genitori: non sa cosa l'attende. Elizabeth ha la possibilità di andarsene, e non se lo fa ripetere due volte. Guidato da Whitey, Jack affronta Frank.