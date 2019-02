Tin Star 2, i personaggi: Tim Roth è Jim Worth

Ogni venerdì alle 21.15 su Sky Atlantic incontriamo lormai ex sceriffo Jim Worth, protagonista della serie tv di successo trasmessa in prima visione da SKY. Ma Jim, interpretato da Tim Roth, non è solo: con lui c’è il suo alter ego alcolizzato, capace delle cose più terribili, Jack Devlin...

Appuntamento ogni venerdì alle 21.15 con la seconda stagione di Tin Star, in prima visione su Sky Atlantic, che ci porta a scoprire la doppia personalità del protagonista interpretato dall’attore Tim Roth. La serie, un dramma familiare ma non solo, ci trascina dentro una serie di omicidi, segreti e misteri sullo sfondo di una tranquilla cittadina canadese.



Tin Star, cosa è successo nella prima stagione



Tim Roth protagonista di Tin Star 2



Per la serie tv di successo, Tim Roth interpreta un doppio personaggio: sul piccolo schermo veste i panni di Jim Worth e del suo alter ego Jack Devlin. Jim è un ex detective britannico trasferitosi nella piccola città di Little Big Bear a Calgary, nuovo sceriffo del posto ed ex alcolista serio e austero, che nei momenti più inaspettati lascia spazio al suo vizioso alter ego chiamato Jack Devlin, che si fa strada nella vita del detective solo dopo aver bevuto un drink o avere ingoiato qualche pillola. Insomma, Tin Star 2 porta in scena il delicato tema dello sdoppiamento di personalità: "Jack è il passato da cui Jim sta scappando – spiega Roth a CBS News - e viene fuori quando lui è tentato di ubriacarsi: è la versione oscurata di Jim, in un certo senso è una situazione alla Jekyll e Hyde".



Tin Star 2, il cast



Alla scoperta delle location della serie



Doppio personaggio per Tim Roth



Lo scontro fra Jim Worth e Jack Devlin rappresenta una "battaglia interna" spiega Roth, che ha ammesso che interpretare i due ruoli ha rappresentato una vera sfida per lui. Quando Jack prende il sopravvento, possono succedere cose molto brutte e difficili, ma solo lo stesso Jack si ricorderà i fatti, mentre per l’ignaro Jim questi non saranno mai accaduti, dunque l’attore ha dovuto trovare un sistema per interpretare al meglio i suoi personaggi, distinguendo gli eventi legati all’uno e all’altro. Inoltre l’attore dice di non riguardare mai le sue interpretazioni, una volta che la pellicola arriva sugli schermi: "Cerco di non guardarmi mai. Non lo faccio da anni, penso che sia d'intralcio. D’altronde ricevo comunque un feedback dalla mia famiglia e dal botteghino. Le cose che provengono dalla stampa evito di leggerle".



Tutto ciò che sappiamo sulla seconda stagione di Tin Star



Tim Roth, Twin Peaks: The Return e gli altri successi



In Tin Star, Tim Roth dimostra una certa dimestichezza nel muoversi nella cittadina misteriosa di Little Big Bear. Sarà, forse, perché ricorda la location fittizia che fa da sfondo al celebre Twin Peaks, tornato sugli schermi con una terza stagione nel 2017, con Tim Roth fra i protagonisti? Nell’ultimo progetto di David Lynch, fortemente stimato da Roth, l’attore divide lo schermo con Jennifer Jason Leigh: quando i due hanno finito di girare le loro scene, Roth era così entusiasta da inviare un sms a Lynch e alla produttrice esecutiva Sabrina Sutherland per chiedere loro di aggiungere qualche altra scena con i loro personaggi, e così è stato: il regista ha scritto un altro ciak per loro, in modo che potessero tornare e fare un altro giorno di riprese. Nell’ultima stagione di Twin Peaks Roth interpreta Gary "Hutch" Hutchens, socio di Dale Cooper e marito di Chantal.



Fra i successi di Tim Roth ricordiamo anche Le iene (1992) e Pulp Fiction ( 1994) di Quentin Tarantino, La leggenda del pianista sull’oceano di Giuseppe Tornatore (1998) e The Hateful Eight, sempre di Tarantino (2015).