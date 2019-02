Tin Star, stagione 2: anticipazioni degli episodi 3 e 4

© SKY

E’ in onda su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, la seconda stagione di Tin Star. Il Pastore Johan Nickel torna a Prairie Field e scopre che a casa sua c'è una ragazza che ha bisogno di aiuto: Anna. Con sé, però, non ha portato solo doni per i figli: ha portato anche un pericoloso segreto. Jim non si arrende: sua figlia deve tornare da lui, costi quel che costi. Il ritorno di Jaclyn mette in pericolo Elizabeth e Angela. Denise, nuovo Capo della Polizia, è intenzionata a fare luce su alcune faccende poco chiare. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda venerdì 22 febbraio alle 21.15.

Tin Star, stagione 2, episodio 3 Il Pastore Johan Nickel torna finalmente a casa, a Prairie Field, dal Messico, il suo paese d’origine, ma ad aspettarlo, oltre alla sua famiglia, c’è anche Anna, intenzionata a restare lì, perché là fuori c’è suo padre, e suo padre porta solo dolore, morte e distruzione. Johan non è d’accordo, secondo lui la ragazza dovrebbe essere restituita alla sua famiglia, ma, alla fine, anche su consiglio della moglie – che, saggiamente, fa leva sul suo essere un buon cristiano –, la accoglie in casa sua. Il Pastore Nickel è un uomo buono, un uomo che cerca di fare ciò che è giusto…ma è anche un uomo con un segreto molto grosso e molto pericoloso. Non senza qualche difficoltà, Angela ha intenzione di lasciare ad Anna il suo spazio, anche perché, a dirla tutta, sua figlia è più al sicuro con i Nickel che con i suoi genitori. Uscito di prigione con la promessa di frequentare gli incontri degli Alcolisti Anonimi, promessa che ovviamente non ha nessuna intenzione di onorare, Jim va subito a Prairie Field nel tentativo di riportare a casa Anna. Lei ovviamente si rifiuta di seguirlo, e a sostenerla, stavolta, oltre a Rosa e a Sarah c’è anche Johan, che per metterla al sicuro prende una decisione decisamente inaspettata. Jim, però, non ha nessuna intenzione di arrendersi: lui avrà anche fallito, ma Jack, con i suoi metodi, decisamente più “convincenti”, saprà fare di meglio. Nel frattempo Denise, che ora è il nuovo Capo della Polizia, è alla ricerca di Jaclyn, sparita improvvisamente. Certo, Jaclyn è solo una delle numerose donne native improvvisamente scomparse nel corso degli ultimi anni, ma la sua sparizione è stata particolarmente strana, più che altro per le tempistiche…

Sono trascorse alcune settimane, la neve si sta sciogliendo, il sole splende, e Jaclyn è tornata. La donna, testimone dell’assassinio di Gagnon, ha deciso che è arrivato il momento che Elizabeth le dia quanto promesso. Il problema è che Elizabeth non ha una tale somma di denaro a disposizione, perché Elizabeth non ha più un lavoro e, tra poco, non avrà più neanche soldi sul suo conto corrente. Angela dice alla sua complice di sistemare la cosa in fretta e in maniera pulita, ma si sa, la fretta è sempre una cattiva consigliera. A Prairie Field, Johan è in crisi: la situazione in cui si è messo per proteggere la sua famiglia lo sta mettendo duramente alla prova, e, come se non bastasse, la presenza costante di Jack non gli permette di respirare. Forse, però, quest’uomo così violento potrebbe, paradossalmente, essere la soluzione dei suoi “problemi messicani.” Mentre Rosa rivela a Anna i suoi piani per il futuro, un futuro lontano da lì, Denise non si lascia intimorire dal Capo della Polizia della Riserva e porta avanti la sua indagine.