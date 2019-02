Tin Star stagione 2: la recensione del secondo episodio

Il secondo episodio della seconda stagione di Tin Star è in realtà la seconda parte della doppia premiére . Jim si risveglia, ma non ricorda niente. Preoccupato per la moglie e la figlia, è distrutto quando scopre che Anna non vuole più vederlo. Elizabeth e Angela devono imparare a fidarsi l'una dell'altra, mentre Denise non è più così sicura di aver fatto la scelta giusta scegliendo di proteggere il Capo Worth: leggi la recensione del secondo episodio di Tin Star 2 - Tin Star, cosa è successo nella prima stagione della serie tv

Tin Star 2: cos'è successo nel secondo episodio?

Il secondo episodio di Tin Star 2 si apre con Rosa che, per un pelo, libera il corpo penzolante di Anna. La ragazza è salva, ma ha bisogno di cure mediche. Mentre sua figlia lotta tra la vita e la morte, Jim/Jack, in stato di semi-incoscienza, ha le allucinazioni. Crede che sia Angela a trattare la sua ferita, ma scopriamo presto che non è così. Jim/Jack, infatti, si trova in una casa all'interno della Riserva, e la sua vita è in mano a una guaritrice. Fortunatamente per lui, di una guaritrice molto abile. Quando si sveglia è di nuovo Jim. E non ricorda quasi nulla di quanto successo.

Nel frattempo, la tempesta di neve è finita. Tornato a Little Big Bear, Jim fa un salto in commissariato. Si toglie gli abiti insanguinati, ruba dei vestiti puliti a un uomo chiuso in cella, fa il pieno di armi, e poi si mette alla ricerca della moglie e della figlia. La sua preoccupazione è palpabile. Il "fantasma" di Whitey lo saluta dallo specchietto posteriore, ma lui, senza pensarci due volte, lo manda a quel paese.

Dal giardino della casa di Elizabeth la vista lascia senza fiato. Peccato che oltre al fiato manchi anche l'acqua corrente. E l'elettricità. In compenso c'è un sacco di legna a disposizione. Dopo aver riempito un secchio al pozzo, Elizabeth rientra. Vicino al camino, ovviamente acceso, c'è un materasso, e sul materasso c'è Angela, ancora viva e chiaramente in pensiero per Anna. Durante un caffè disgustoso le donne parlano di quanto successo neanche ventiquattro ore prima. Elizabeth ovviamente vuole spiegazioni: perché Angela nel sonno ha chiamato suo marito Jack? E cos'è successo veramente in quei maledetti boschi? In cosa si ritrova coinvolta, suo malgrado? La sua curiosità dovrà attendere: Angela, infatti, prima di rivestirsi ha chiamato la polizia, e ora Denise è lì per avvisarla che Anna è stata ritrovata. E che si trova in ospedale.

In ospedale, Angela scopre che la figlia ha tentato di impiccarsi. Denise le chiede se ha idea del motivo per cui la ragazza è ricorsa a un gesto così estremo, e, dopo un attimo di esitazione, Angela confessa: l'ha fatto a causa di quel mostro di suo marito, per non avere più niente a che fare con lui. Ad ogni modo, Anna è viva. Con lei in ospedale ci sono anche Rosa e sua madre Sarah. In un momento carico di emozione, Angela confessa alla figlia di aver lasciato Jack in fin di vita sulla montagna, e di averlo fatto per lei, solo per lei, per metterla al sicuro.

In una tavola calda, Elizabeth e Angela parlano. E' evidente che i loro destini, volenti o nolenti, sono strettamente intrecciati, specialmente ora che Elizabeth si ritrova senza lavoro e senza soldi e non può permettersi scappare in qualche paradiso tropicale. Elizabeth non molla, vuole sapere cos'è successo ad Anna: devono fidarsi l'una dell'altra, altrimenti crolleranno insieme. Angela, però, non è ancora pronta.

Al pub, Frank racconta a Denise cos'è successo veramente. Ovviamente tralascia alcuni dettagli - per esempio il fatto che lui e Jack si conoscevano già -, ma Denise ha capito tutto: Frank non è lì per lavoro, per amore, o per chissà cos'altro, è venuto fin lì per uccidere il Capo Worth. Ma a vegliare su di lui e sulla famiglia ora c'è lei. Uomo avvisato, mezzo salvato.

Anna si rifiuta di parlare con sua madre e chiede a Rosa se può stare a casa sua per un po'. Rosa le dice che non c'è problema, poi va da Angela, che è ferma fuori dalla stanza, e le riferisce il messaggio della figlia. Ovviamente Angela è distrutta dal dolore, ma sente di dover rispettare la sua decisione.

Denise ha portato a casa sua il petulante Nick, che, appena varcata la soglia, si lancia nell'ennesima tirata contro il Capo Worth, un pazzo, uno psicopatico. Neanche a farlo apposta, qualcuno bussa alla porta, e quel qualcuno è proprio Jim. Solo che Jim non ricorda di aver sparato a Nick. Allora è proprio vero: quando c'è Jack, lui non c'è. Ma vale anche il contrario? Ad ogni modo, il Capo Worth vuole sapere che fine ha fatto la sua famiglia, e scarica su Denise una raffica di domande. Lei, stanca di coprirlo e giustificarlo, è piuttosto reticente, anche perché vorrebbe sapere la verità sulla scia di pestaggi, morti e quant'altro delle ultime settimane, ma lui non ha tempo da perdere. Dopo aver scoperto che Anna si trova in ospedale, si fionda subito lì.

Randy è terrorizzata all'idea di incontrare anche solo per sbaglio Jim/Jack in reparto, così costringe Frank, che ancora spera che Whitey sia vivo, a portarla via di lì. Le loro strade non si incrociano giusto per una manciata di secondi, ma è chiaro che più avanti i due avranno parecchie cose di cui discutere.

Mentre Jim finalmente rivede sua figlia e, piangendo, si avvicina al suo letto e le prende la mano, Angela finalmente racconta tutto a Elizabeth, ovviamente al passato: che c'era questa parte di lui, Jack, che quando prendeva il sopravvento lo trasformava in un mostro che distruggeva tutto quello che toccava, e che per questo motivo, per il fatto di aver distrutto la loro famiglia, ha deciso di lasciarlo sulla montagna a morire.

Quando Anna si veglia e vede suo padre è terrorizzata. Ma è anche furiosa. Vola fuori dalla stanza e va dritta verso l'ascensore. Jim la segue, l'afferra per le spalle, le chiede cosa ha fatto, ma lei si libera dalla sua presa e se ne va. Nello stesso momento in ospedale arriva anche Angela, che intercetta la figlia nel corridoio del pianterreno e tenta di convincerla a non andare via con Rosa. Anna però è categorica: non andrà con lei, perché quanto successo dopo la morte di Pete è colpa sua. In effetti è stata Angela a chiedere al marito di trovare il responsabile della morte del loro bambino e di ucciderlo, ed è stata questa richiesta, oltre al dolore, a far riaffiorare Jack. Angela le dice che capisce, ma che ora lui non potrà più fare loro del male, e a quel punto Anna sgancia la bomba: lui è ancora vivo. Mentre Anna si allontana insieme a Rosa, gli sguardi di Angela e Jim si incrociano in strada. Tra loro ci sono molte cose in sospeso, ma non è ancora il momento del confronto.

Non molto lontano da lì, Denise è alla Riserva. E' lì per trovare suo padre, ma soprattuto per chiedergli un consiglio. Cosa fare? Continuare a proteggere il Capo Worth nonostante quanto successo? Fino a che punto è giusto, se così si può dire, infrangere la legge per coprire qualcuno che, in teoria, potrebbe anche avere tutte le ragioni di questo mondo per aver fatto ciò che ha fatto? Che cosa rende una persona buona o cattiva? Cosa deve fare? La risposta di suo padre è semplice, ma non semplicistica: dovrà fare ciò che è chiamata a fare, cioè il Capo. Denise dunque prenderà ufficialmente il posto di Jim?

La sera, a casa di Elizabeth, Angela confessa di avere paura, ma non di Jim: di sé stessa e di cosa potrebbe essere capace di fare a lui. Elizabeth le suggerisce che forse Jack potrebbe in realtà essere d'aiuto per sistemare una "certa questione" - cioè insabbiare definitivamente l'omicidio di Monsieur Gagnon e mettere a tacere chi potrebbe metterle nei guai -, ma Angela è categorica: non ci si può fidare di Jack. Lui non risolve i problemi: lui li crea.

Elizabeth si sveglia di notte, e nota subito l'assenza di Angela. Si mette a cercarla, ma non è l'unica: anche Jim, che è arrivato fin lì, è infatti desideroso di trovarla. Lei non si fa desiderare, e compare dalla stanza accanto con in mano una pistola. Ammanettato a una sedia, Jim ammette di non ricordare nulla. E' Angela a rivelargli il tentato suicidio di Anna, che voleva uccidersi per colpa sua. Da lì non si può tornare indietro. La loro bella famiglia non sarà mai più quella di prima. Lui le chiede perché, e lei non si tira indietro: perché Anna ti vuole morto. E anche lei lo vuole. La polizia, intanto, è arrivata.

