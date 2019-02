Tin Star, stagione 2: anticipazioni degli episodi 1 e 2

Debutta finalmente su Sky Atlantic, in prima tv per l'Italia, la seconda stagione di Tin Star. La morte di Whitey e le rivelazioni del finale della stagione 1 hanno sconvolto Anna fino al punto da arrivare a farle desiderare la morte del padre. E la propria. Angela cerca di fare la cosa giusta per sua figlia, ma, arrivati a quel punto, è difficile dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Denise cerca di mettere assieme i pezzi e ricostruire cos'è successo la notte precedente, mentre Elizabeth viene improvviamente licenziata e minacciata dalla North Stream Oil. Non perdere il primo e il secondo episodio, in onda venerdì 15 febbraio alle 21.15. - Tin Star, cosa è successo nella prima stagione della serie tv.

Tin Star, stagione 2, episodio 1 La seconda stagione di Tin Star riparte esattamente dal punto in cui era finita la prima, con Anna che punta la pistola appartenuta a Whitey contro Jack e spara, ferendolo a una gamba. Angela inizialmente tenta di fermare l'emorragia, ma poi cambia idea: forse, per il bene di tutti, è meglio che Jack muoia, e poco importa se con lui se ne andrà anche Jim, perché in fondo sono la stessa persona e sono entrambi colpevoli. Sconvolta da quanto successo, Anna scappa da sola in mezzo al bosco. Arriverà a Prairie Field, un piccolo villaggio abitato da una comunità religiosa, gli Ammoniti. Lì, in un capanno, tenterà di togliersi la vita, ma a trovarla appena in tempo sarà la giovane Rosa Nickel, la figlia del Pastore. Intanto, Elizabeth festeggia la recente promozione, ma la gioia e il sollievo durano poco: la North Stream Oil, infatti, non ha nessuna intenzione di sottostare ai suoi ricatti. Nonostante il freddo e il lento dissanguamento, Jack riesce a trascinarsi fino alla baita in cui Whitey ha portato Anna. Intanto Denise indaga su quanto successo neanche 24 ore prima. Perché il Capo Worth ha sparato a Nick? E perché ha picchiato selvaggiamente Frank e Randy? Quell'uomo merita ancora la sua fiducia e la sua protezione?

Tin Star, stagione 2, episodio 2

Anna viene portata in ospedale da Rosa. Si riprenderà, ma quando vedrà la madre ci saranno momenti di tensione, e alla fine sceglierà di andare a vivere con i Nickel. Jim, che è stato portato in salvo da due cacciatori, riapre gli occhi, ma non ricorda quasi nulla di quanto successo negli ultimi giorni. Quando scopre che sua figlia è in ospedale la raggiunge subito, ma lei non vuole più avere niente a che fare con lui. Angela si risveglia a casa di Elizabeth, che l'ha salvata da una morte certa e che adesso, giustamente chiede di sapere cos'è veramente successo su quella maledetta montagna. Inizialmente Angela non parla, ma poi capisce che il suo destino e quello di Elizabeth sono legati: se vogliono sperare di superare questo momento devono imparare a fidarsi l'una dell'altra. Frank rivela a Denise chi è veramente Jim Worth, ma lei si rifiuta di credere che il Capo sia uno psicopatico capace di compiere azioni tanto terribili. Eppure i dubbi la assalgono: ha fatto bene a coprirlo e a proteggerlo?