The Outsider, episodio 7: Holly prova ad aiutare Jack, ma ormai non c'è più niente da fare per lui: è totalmente sotto il controllo dell'entità. Ralph e Alec si rendono conto che qualcosa non va, e si mettono alla ricerca dei due colleghi improvvisamente irraggiungibili via telefono. Glory prova a tornare alla normalità, ma ormai sulla sue fronte c'è un marchio irrimovibile: come andare avanti a testa alta? - The Outsider, episodio 8: Claude va a trovare suo fratello in Tennessee, così Holly, Ralph, Yunis e Andy decidono di raggiungerlo: ci sarà bisogno di testimoni credibili se El Cuco colpirà. A proposito di El Cuco: ormai ha quasi completato la sua trasformazione, ed è molto affamato... - Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda su Sky Atlantic lunedì 9 marzo alle 21.15.