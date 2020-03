The Outsider, episodio 5: Dopo il suo illuminante viaggio a New York, Holly decide di fare un tour dei luoghi collegati al caso di Hofstadter, e ovviamente scopre altri indizi interessanti che la portano finalmente a dare vita a una teoria in merito a quanto accaduto: qualunque cosa sia questa entità, va fermata prima che possa colpire di nuovo. Jeannie riceve una visita inaspettata e decisamente inquietante. Ralph brancola nel buio, ma il motivo è che i suoi occhi sono chiusi. - The Outsider, episodio 6: A Cherokee City, Holly espone la sua teoria al detective Anderson e alle altre persone coinvolte: c'è una connessione tra il caso Peterson e quelli scovati da lei negli ultimi giorni. Yunis sembra il più propenso a crederle, ed è proprio lui a decidere di tenere d'occhio Claude Bolton, l'ultimo a essere entrato in contatto col finto Terry Maitland. Glory comincia ad avere dei dubbi: e se suo marito avesse veramente fatto ciò che tutta la città pensa abbia fatto? Jack è tormentato dall'entità, e finisce per piegarsi completamente al suo volere. - Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda su Sky Atlantic lunedì 2 marzo alle 21.15.