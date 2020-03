Continua su Sky Atlantic la corsa di The Outsider , l'avvincente adattamento televisivo targato HBO dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King. Un ragazzino ammazzato brutalmente, un insospettabile padre di famiglia accusato di quell'efferato omicidio, un'investigatrice privata in collegamento diretto con l'ignoto, e un detective con una ferita interiore che desidera solo fare la cosa giusta e che non si fermerà fino a quando non avrà scoperto la verità. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 9 marzo alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - The Outsider, le foto più belle di Cynthia Erivo, che nella serie è Holly Gibney. FOTO

The Outsider, episodio 7: In the Pines, in the Pines

Ralph e Alec sono in pensiero: Holly è sparita, Jack è sparito...cosa sta succedendo? Ciò che trovano nell'appartamento di Hoskins li fa preoccupare: è meglio mettersi immediatamente sulle loro tracce. Holly, intanto, prova a salvarsi da sola. Terrorizzato e disperato, Jack inizia a considerare seriamente il suicidio. Glory torna al lavoro, ma le cose non vanno bene. Oltre a quella di Terry, anche la sua reputazione è ormai rovinata per sempre. Bisogna passare al contrattacco, e a questo penserà Howard. Claude è a disagio, ma non riesce a capire cosa gli stia succedendo. Decide di mollare per sempre il night club: ha bisogno di aria nuova. Quando Holly viene a sapere che Bolton potrebbe essere stato graffiato, si accende: bisogna assolutamente trovarlo e tenerlo d'occhio. E bisogna anche trovare El Cuco prima che uccida ancora.

The Outsider, le foto più belle di Julianne Nicholson, che nella serie è Glory Maitland

The Outsider, la recensione del quinto e del sesto episodio

The Outsider, episodio 8: Foxhead

Jack è in ufficialmente in fuga. Claude, intanto, è arrivato in Tennessee, dove abita suo fratello Seale. Holly propone di tenere d'occhio Bolton: solo così, con le loro testimonianza, potrà evitare di fare la fine di Terry ed essere ingiustamente incolpato. El Cuco ha bisogno di nutrirsi per completare la sua metamorfosi, e obbliga Jack a fare il suo volere e a uccidere per lui. A un evento folkloristico locale, l'entità prova a mettere le mani sulla sua prossima vittima. Preoccupato per Holly, Alec convince uno scettico Howard a unirsi al gruppo. Il cerchio si stringe sempre di più attorno all'entità, ma bisogna agire in fretta.