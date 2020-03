Continua su Sky Atlantic la corsa di The Outsider , l'avvincente adattamento televisivo targato HBO dell'omonimo romanzo del maestro del brivido Stephen King. Un ragazzino ammazzato brutalmente, un insospettabile padre di famiglia accusato di quell'efferato omicidio, un'investigatrice privata in collegamento diretto con l'ignoto, e un detective con una ferita interiore che desidera solo fare la cosa giusta e che non si fermerà fino a quando non avrà scoperto la verità. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda lunedì 2 marzo alle 21.15. Intanto, ecco alcune anticipazioni. - The Outsider, le foto più belle di Cynthia Erivo, che nella serie è Holly Gibney. FOTO

The Outsider, episodio 5: Tear-Drinker

A Cherokee City, il misterioso uomo col cappuccio (e con la faccia che sta sparendo) rimarca la sua presenza in maniera decisamente inquietante. Ralph, però, ancora non crede a tutto questo, dunque non smetterà di indagare solo per colpa di strane suggestioni. Però quel disegno fatto da quel ragazzino gli è rimasto in testa più del dovuto... Tornata a Dayton dopo la sua breve ma illuminante gita a New York, Holly Holly decide di fare un tour dei luoghi collegati al caso di Heath Hofstadter, e ovviamente scopre altri indizi interessanti che la portano finalmente a dare vita a una teoria in merito a quanto accaduto: qualunque cosa sia questa entità, va fermata prima che possa colpire di nuovo. Jeannie riceve una visita inaspettata. Terrorizzato dalla cosa che lo tiene in pugno, Jack, per avere informazioni sulle indagini, offre il suo aiuto a Ralph.

The Outsider, la recensione del terzo e del quarto episodio

The Outsider, episodio 6: The One About the Yiddish Vampire

Dopo essere tornata a Cherokee City, Holly espone la sua teoria al detective Anderson e alle altre persone coinvolte: c'è una connessione tra il caso Peterson e quelli scovati da lei negli ultimi giorni, e questa connessione, che è anche la causa di ogni cosa, è una misteriosa entità che si nutre di dolore e che è capace di prendere la forma di qualsiasi persona. Ralph ovviamente non le crede, Howard è completamente scettico ed è irritato per aver perso tutto questo tempo inutilmente, ma quella che la prende peggio è Glory, che comincia seriamente ad avere dei dubbi: e se suo marito avesse veramente fatto ciò che tutta la città pensa abbia fatto? Gli unici che sembrano credere a Holly sono Jeannie, Yunis e, almeno in parte, Alec. Jack viene severamente punito dall'entità per non aver obbedito ai suoi ordini.