The New Pope, episodio 9:

Il Vaticano è troppo piccolo per due papi? Un gruppo di terroristi armati ha preso in ostaggio nella scuola elementare di Ventotene un giovane prete e sei alunni, e a quel punto a Pio XIII e a Giovanni Paolo III non resta altro da fare che incontrarsi per discutere di questa terribile notizia e della crisi della Chiesa. Intanto Lenny si rivela ai Cardinali, chiedendo loro di mantenere il segreto sul suo stato di salute, e dichiara il suo completo appoggio a Voiello e a Sir John. Nel frattempo, Brannox segue i consigli del suo predecessore e collega e minaccia i rapitori, utilizzando proprio le potenti (forse troppo) parole di Belardo. Il Vaticano si trova sull’orlo di quella che sembra essere una Guerra Santa, ma nulla è come appare: e se i terroristi non fossero islamici? E se la Chiesa fosse minacciata da altri fondamentalismi? Nel frattempo, Giovanni Paolo III prende una decisione cruciale: si farà da parte e lascerà il palcoscenico di San Pietro a Pio XIII. Nel suo primo discorso ai fedeli, Belardo, per la sorpresa di tutti, abbraccia la via della moderazione di Sir John. È quella la strada da seguire: la via media. -