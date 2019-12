Dopo anni di silenzio, Gretchen ne ha abbastanza. Brian scopre qualcosa che non avrebbe dovuto scoprire e ha un aspro confronto con Roger. Laurie viene praticamente costretta a firmare un accordo: una cospiscua cifra in cambio del suo silenzio più totale. Joe decide di andarsene da Garrison e di lasciarsi Roger e Beth alle spalle, ma non sarà facile farlo. Ailes non è per niente soddisfatto della seconda vittoria di Obama, così comincia a guardare al futuro: bisogna trovare un candidato repubblicano che possa seriamente vincere, e bisogna trovarlo il prima possibile. -Mentre Roger è costretto a obbedire alle direttive dei figli di Murdoch, nuovi vice di News Corp, Gretchen passa ai fatti e va a parlare con dei legali. Fare causa a Fox News, però, si rivela più complicato del previsto. Come se non bastasse, il suo contratto non viene rinnovato. Donald Trump è il candidato ufficiale dei repubblicani alle prossime elezioni presidenziali, ma è un vera e propria mina vagante.