The Loudest Voice, le anticipazioni del finale

Ultimo appuntamento su Sky Atlantic con The Loudest Voice , la miniserie targata Showtime che grazie a un cast stellare formato da Russell Crowe, Naomi Watts, Seth MacFarlane e Sienna Miller racconta lo scandalo che ha distrutto Roger Ailes, l’ex amministratore delegato di Fox News, uno degli uomini più influenti degli ultimi decenni negli Stati Uniti d'America. Non perdere il finale, il settimo episodio, in onda mercoledì 25 dicembre alle 21.15. - Russell Crowe ieri e oggi: ecco com'è cambiato. FOTO - The Loudest Voice, Annabelle Wallis è Laurie Luhn. FOTO

The Loudest Voice, episodio 7, 2016

Gretchen e i suoi legali fanno ufficialmente causa a Ailes, e quando la notizia diventa pubblica scatena un vero e proprio tsunami mediatico. Roger cerca di sminuire Calrson dicendo che si tratta soltanto di una ex dipendente arrabbiata per essere stata mandata a casa, ma, per salvaguardare l’integrità di Fox News, Murdoch e i suoi figli decidono di non schierarsi pubblicamente al fianco di Roger. Per Ailes ovviamente è un affronto. Ormai però il cerchio si sta stringendo attorno a lui.

Lachlan chiede che venga aperta un’indagine interna privata per fare luce sulle accuse di molestie sessuali. Inizialmente le donne di Fox News negano di essersi mai trovate in certe situazioni, addirittura danno il loro supporto a Roger. Ma poi, lontano da quegli uffici e dalle telecamere di sorveglianza, confessano.

Gretchen vorrebbe andare in tribunale, ma alla fine, forte anche del fatto di possedere ore e ore di registrazioni, decide di accettare l’offerta di Fox News: 20 milioni di dollari e la firma di un accordo di non divulgazione. Ma firmerà soltanto se riceverà ufficialmente delle scuse, cosa che avverrà. Per ripulire l’azienda, i figli di Murdoch decidono di mettere Roger di fronte a un aut aut: o sceglierà di dimettersi, oppure verrà licenziato per giusta causa.

Nonostante quanto successo, Ailes viene sostenuto da Trump, che lo sceglie per la sua campagna per le elezioni presidenziali. La loro collaborazione ha vita breve – Roger Ailes muore infatti il 18 maggio del 2017 in seguito alle complicanze di una brutta caduta in casa –, ma è fruttuosa, quantomeno per The Donald.

The Loudest Voice, Sienna Miller è Elizabeth Ailes. FOTO