Abby conosce Pilar, un'affascinante artista di strada, e trascorre con lei una notte di passione che la allontana ancora di più da Vince. Eileen parla di soldi con Hank e gli dice chiaramente che non può accettare un suo finanziamento per il suo nuovo film: o partner a letto, o partner in affari! Melissa è costretta ad affrontare il suo passato, mentre Todd deve accettare il fatto che la malattia sta progredendo in maniera più veloce del previsto. -Lori torna a New York per un provino, e lungo la 42esima, che è stata la sua casa per anni, rivede Big Mike. Candy si lascia convincere da Abby a parlare a un incontro di femministe contro la pornografia: non andrà a finire bene! Il tempo è agli sgoccioli, così Alston decide di sporcarsi le mani per portare avanti il progetto di riqualificazone di Times Square di Goldman.