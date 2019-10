Il 1984 sta per finire, e un nuovo anno è alle porte: a circa 6 anni di distanza dagli eventi del finale della S02, tornano i personaggi di The Deuce, cambiati ma non troppo! Vince e Abby devono capire a che punto è la loro relazione, Eileen è alla ricerca di finanziamenti per il suo nuovo film, e Lori è stufa di accettare compromessi in un settore professionale che, complice anche l'arrivo del videoregistratore e delle VHS, sta nettamente perdendo punti in fatto di qualità. Intanto, in una New York travolta dall'epidemia di AIDS, Alston e Goldman portano avanti la loro battaglia per ripulire Times Square e dintorni: scorri la gallery con le immagini del primo e del secondo episodio di The Deuce 3, in onda su Sky Atlantic martedì 8 ottobre alle 21.15.