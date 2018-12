Fan di The Deuce - La via del porno , il gran momento è quasi arrivato: lunedì 15 ottobre alle 21.15 andranno in onda i primi due episodi della seconda stagione, ambientata nel 1977. Dai sogni di cinematografica gloria di Candy, Lori, C.C. e Larry ai tentativi di Abby di fare qualcosa di concreto per migliorare la situazione delle ragazze che popolano le strade del centro della Grande Mela, passando per le furbate di Frankie e gli inutili tentativi di Vince di "fare la cosa giusta" e di mantenere un equilibrio tra le forze che animano il quartiere più variegato e malfamato della città, The Deuce 2 promette grandi momenti: continua a leggere e scopri di più

Lunedì 15 ottobre alle 21.15 su Sky Atlantic debutterà la seconda stagione di The Deuce - La via del porno, e finalmente torneremo nella New York anni settanta che abbiamo conosciuto e amato l'anno scorso. Soprattutto torneremo dentro le vite dei personaggi, da Eileen a Vince, passando per Lori, C.C., e tutti gli altri.

Sono passati alcuni anni dal finale della stagione 1 (dal 1971 ci ritroveremo infatti nel 1977, l'epoca della disco e del punk), e a quanto pare i protagonisti hanno fatto fortuna nei loro rispettivi campi: Eileen è un nome noto dell'ormai solida industria dei film a luci rosse, Vince ha appena aperto un nuovo locale, Lori è sempre più apprezzata da registi e produttori, e l'agente Alston è diventato detective.

I pimp, i "papponi", specialmente C.C. e Larry, sono invece un po' meno contenti, perché le loro protette ormai sono sempre più emancipate. Intanto Abby, che ormai gestisce da sola l'Hi Hat, si fa coinvolgere da un collettivo femminista che ha in ballo grandi progetti. In una Grande Mela che sta per cambiare faccia per attrarre turisti e nuove opportunità, gli abitanti della 42ma dovranno imparare a reinventarsi e a guardare al futuro.

Non perdere i nuovi episodi della seconda stagione di The Deuce - La via del porno, in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic a partire da lunedì 15 ottobre alle 21.15.