The Deuce - La via del porno: Au Reservoir

In attesa della seconda stagione di The Deuce - La via del porno - in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia dal 15 ottobre -, ecco un nuovo appuntamento con le repliche della prima. Mentre Vince e Abby si ritrovano a discutere sul loro passato e, soprattutto, sul loro futuro, Eileen si lancia nel mondo dei film a luci rosse: è lì che è diretta, ed è lì che finalmente troverà il riconoscimento che cerca. Intanto, i papponi del quartiere capiscono che la loro posizione è a rischio: bisogna trovare il modo di rendersi nuovamente utili, e bisogna farlo presto. Non perdere il settimo episodio, in onda lunedì 1 ottobre alle 23.15, subito dopo Sharp Objects

The Deuce, stagione 1, episodio 7

Au Reservoir è il settimo episodio della prima stagione di The Deuce. Anno del Signore 1972. Alston rivela a Sandra il piano del Dipartimento di Polizia di New York: spostare tutte le prostitute dalla strada ai "salotti privati". E, ovviamente, guadagnare dei bei soldi con le mazzette. Ashley non ne può più di essere trattata come una pezza da piedi da C.C., e una sera invece di andare "a lavorare" sceglie di uscire con Frankie. I due passano la notte insieme in un hotel, ma poiché Frankie non ha una casa, Ashley, che sa benissimo che C.C. è furioso, è costretta a nascondersi da qualche parte. Alla fine finisce a casa di Abby, che la aiuterà ad andarsene da New York per potersi rifare una vita lontana dallo squallore della strada. Le ragazze del "salotto" gestito da Bobby non sono per niente in forma: bisogna fare qualcosa, prima che i clienti spariscano. I protettori, specialmente C.C., Larry e Rodney, si sentono tagliati fuori da quando le ragazze non battono più le vie della zona: si ritroveranno presto senza lavoro? Reggie continua a trattare male Melissa, ma in difessa della ragazza arriva Leon, il proprietario del locale dove è solita ritrovarsi la variegata fauna del quartiere. Eileen è al lavoro con Harvey su un nuovo film. Il suo sogno, però, è stare dietro la macchina da presa. Abby porta Vincent a una festa a casa dei suoi ricchi genitori in Connecticut con un unico motivo: metterli in imbarazzo.