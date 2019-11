Mentre Noah si mette al lavoro insieme alla star hollywoodiana Sasha Mann per la trasposizione cinematografica del suo romanzo, Descent, Helen deve dire addio a Vik. Ma per una vita che giunge al termine ce n'è una che inizia: quella di Eddie, il figlio di Vik e Sierra. Nel futuro, Joanie, ormai adulta, deve affrontare l'avvicinarsi del suo compleanno, una ricorrenza decisamente poco piacevole per lei. -Janelle, in difficoltà col lavoro e con la sua relazione con Noah, chiede aiuto a Carl, il suo ex marito. Descent, il film, entra in produzione, e Sasha sembra molto, troppo, interessato a Helen, ancora in lutto per la morte di Vik.