The Affair 4: Cosa vedi nel tuo presente?

Mentre Noah si lancia a capofitto in una nuova "missione" - aiutare il ribelle e problematico Anton a tirare fuori il meglio di sé -, Helen sprofonda in un incubo quando scopre che Vik è gravemente malato. Alison incontra Ben a una conferenza, e sceglie di fidarsi di lui nonostante in passato gli uomini non l'abbiano proprio trattata benissimo. Cole sente che il suo matrimonio naviga in acque pericolose, e chiede aiuto alla persona che lo conosce meglio di chiunque altro: sua madre. L'appuntamento col terzo e col quarto episodio della quarta stagione di The Affair è per mercoledì 5 settembre alle 21.15, come sempre su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre)