The Affair 4: le prime foto della nuova stagione

La quarta stagione di The Affair - che è recentemente stata rinnovata per un quinto e uiltimo capitolo - debutterà su Sky Atlantic mercoledì 29 agosto alle 21.15, dunque tra poco torneremo dentro le complicatissime vite di Noah, Alison, Cole e Helen, campioni indiscussi del #maiunagioia. I quattro protagonisti della serie tentano in tutti i modi di andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle, ma il passato è una forza dirompente: guarda le prime immagini di The Affair 4 - The Affair, scopri lo speciale sulla serie - The Affair 4: cosa succederà nella nuova stagione?