The Affair 4, episodi 7 e 8: le anticipazioni

Quarto appuntamento con la quarta stagione di The Affair , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre). Da una parte Helen, che partecipa insieme a Sierra a un ritiro nel deserto e che non vuole rassegnarsi all'idea di perdere Vik, dall'altra Noah e Cole, che vanno insieme alla ricerca di Alison, sparita improvvisamente. Mr. Lockhart e Mr. Solloway non si sono mai piaciuti, ma ora, per il bene della donna che entrambi hanno amato disperatamente, sono costretti a collaborare. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda mercoledì 19 settembre alle 21.15

The Affair, stagione 4, episodio 7

Il settimo episodio della quarta stagione di The Affair è diviso in due parti: la prima è dedicata a Helen, la seconda a Noah.

HELEN. Una donna forte. Una donna temprata. Una donna arrabbiata. Helen, che sta tentando di rimanere incinta ma che, per adesso, non ha avuto successo, decide di andare insieme a Sierra a un ritiro per sole donne in mezzo al deserto. Lì non trova l'illuminazione - non che ne fosse alla ricerca -, ma capisce che c'è una sola cosa che conta in questo momento: non arrendersi. Riuscirà con la sua cocciutaggine a far cambiare idea a Vik e a convincerlo a curarsi?

NOAH. Noah non riesce proprio a legare con Trevor, che preferisce chiaramente passare del tempo on Vik anziché con lui. Furioso, si sfoga con Helen, che gli confessa la verità: Vik sta morendo. Sconvolto da questa improvvisa rivelazione, Noah torna a casa sua, e lì trova Anton, che finalmente ha deciso: nonostante il parere contrario di suo padre, vuole andare a visitare Princeton, quantomeno per farsi un'idea dell'aria che tira. Ad accompagnarlo è Noah, ma durante il viaggio i due hanno un problema con un volo. In loro aiuto arriva inaspettatamente Cole, che è alla ricerca di Alison...