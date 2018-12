The Affair 4: i protagonisti parlano della nuova stagione. VIDEO

@Showtime

La quarta stagione di The Affair , attualmente in onda negli U.S.A. su Showtime, arriverà prossimamente quest’estate su Sky Atlantic , e finalmente torneremo dentro le vite di Noah, Alison, Helen e Cole, i quattro (disagiati) protagonisti della serie. Intanto, ecco cos’hanno detto gli attori sui loro personaggi e su cosa li aspetta in questo nuovo capitolo: continua a leggere e scopri di più - Non perdere le repliche delle stagioni già andate in onda: l'appuntamento è ogni mercoledì alle 21.15 su Sky Atlantic

Dopo una terza stagione nettamente diversa dalle precedenti – cosa che ha un po’ spiazzato sia il pubblico sia la critica – The Affair torna con un quarto capitolo più vicino alle proprie origini, cosa che, siamo sicuri, i fan apprezzeranno. La S04 – attualmente in onda negli U.S.A. su Showtime, e in arrivo prossimamente quest’estate su Sky Atlantic – ci riporterà dentro le vite di Noah, Alison, Helen e Cole, i quattro (disagiati) protagonisti, interpretati rispettivamente da Dominic West, Ruth Wilson, Maura Tierney e Joshua Jackson. Nel video che trovate qui sotto, gli attori parlano dei loro personaggi, e ci dicono cosa li aspetta, e cosa ci aspetta, in questi nuovi episodi:

A differenza della S03, questa volta tra una stagione e l’altra sono passati solo alcuni mesi. Helen si è trasferita a Los Angeles con Vik, che ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro, e ora vive in una villa sulle colline che circondano la metropoli. Roba da film, per l’appunto, specialmente per lei, abituata alla frenesia di New York. Puoi togliere il cittadino dalla città, ma non puoi togliere la città dal cittadino.

Anche Noah si è trasferito in California, e per un motivo ben preciso: stare vicino ai suoi figli. Whitney è al college, Martin anche, ma Trevor e Stacey hanno seguito la madre. Dall’altra parte degli Stati Uniti, a Montauk, Cole, come un giocoliere, si ritrova a cercare di mettere ordine e equilibrio nella sua vita dopo il ritorno in pianta stabile di Alison, cosa che ha incrinato irrimediabilmente il rapporto con Luisa.

E’ una stagione che parlerà di transizioni, spiega l’executive produced Sarah Treem, con tutte le domande del caso: quali rami tagliare? Quanti? Per quale motivo? E ancora, fino a che punto ha senso rimanere legati a un passato che ormai non esiste più? Alcune relazioni sopravvivranno, altre sono destinate inesorabilmente a spezzarsi.

Ma torniamo ai nostri personaggi. A parlarci di Noah è ovviamente Dominic West. Nel parlare del suo personaggio, l’attore ci tiene subito a precisare che, rispetto alla stagione precedente, Noah si trova in una situazione nettamente migliore. Non che ci volesse molto, aggiungiamo noi! Da un college prestigioso a una scuola pubblica di un quartiere non proprio rinomato: tra la carriera e la famiglia ha scelto la famiglia, facendo un passo indietro considerevole.

Il suo successo con l'altro sesso, però, sembra essere rimasto inalterato: vedremo infatti Noah alle prese con una nuova relazione, precisamente con una certa Janelle, che, giusto per rendere le cose meno complicate, è la preside del liceo dove lavora.

Passiamo a Helen, interpretata da Maura Tierney. L’ex Mrs Solloway ha tutto: un compagno che la ama e la rispetta, che è al top della sua carriera e che va d’accordo con i suoi figli, è in ottima forma, vive in una villa degna delle più grandi star hollywoodiane, e, soprattutto, ha messo parecchie miglia tra sé stessa e i suoi genitori. Soprattutto, tra sé stessa e la sua vecchia vita.

Eppure Helen non è né contenta né rilassata, anzi. Vive in attesa della catastrofe imminente. Ovviamente, come si può facilmente immaginare, il vero problema è Noah: la sua sola presenza, infatti, è un promemoria vivente del passato, dei traumi degli ultimi anni, del divorzio, e, chiaramente, dell’omicidio di Scott Lockhart.

West ci scherza su: “Non c’è niente di nuovo, lei (ndr, intende Helen) continua a fare la stron*a con lui!”. Tornando seri, a quanto pare Noah continua a sentirsi con Alison, che, come lui, ha riorganizzato la sua vita per stare vicina alla figlia. Ora vive in una nuova casa e ha un nuovo lavoro, e un nuovo flirt, un certo Ben. Un tipo misterioso, impulsivo, e forse anche un po’ pericoloso, ci avvisa Ruth Wilson. A quanto pare tra i due c’è feeling fin da subito, ma lei, nonostante i progressi fatti, continua a vivere con un macigno sul cuore: il senso di colpa per la morte del figlio, Gabriel.

Passiamo poi a Luisa, la moglie di Cole, interpretata da Catalina Sandino Moreno, che, nonostante siano ormai passati alcuni anni, si sente ancora un’outsider. Il ritorno in pianta stabile di Alison, poi non ha fatto che peggiorare la situazione. Insomma, Luisa si sente sempre come se non fosse altro che la seconda scelta, e quel suo “Sono io quella per cui vale la pena combattere!” sputato lì con la voce rotta non fa che confermare che i coniugi Lockhart sono in crisi.

Cole, interpretato da Pacey Witter, no, scusate, da Joshua Jackson, dal canto suo non riesce a lasciarsi Alison alle spalle, arrivando a odiare questa situazione. Ciò che lo lega alla ex moglie, però, sembra essere, inspiegabilmente, più forte di tutto e di tutti. “La vita è un casino, e non puoi fare altro che cercare di affrontarla giorno per giorno.”, dice Jackson.

Ad ogni modo, come ben sanno i fan della serie, non ci sono buoni e non ci sono cattivi in The Affair: ci sono solo esseri umani, con i loro pregi e con i loro (molti) difetti.

C’è, infine, un ultimo dettaglio: all’inizio della stagione, Alison è scomparsa…che fine avrà fatto questa volta??