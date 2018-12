The Affair 4: scontri in vista per i protagonisti. VIDEO

@Showtime

Non c’è pace per Alison, Noah, Cole e Helen, i tormentati protagonisti di The Affair – Una relazione pericolosa. La quarta stagione della debutterà negli U.S.A. il 17 giugno, per poi arrivare anche in Italia, come sempre su Sky Atlantic. Intanto, dopo il trailer, Showtime ha rilasciato, come di consueto, anche altri contenuti, tra cui due video in cui viene analizzata la situazione dei protagonisti, da una parte Alison e Cole, e dall’altra Helen e Noah. In realtà, a essere coinvolti sono anche altri personaggi - Vik, Luisa, e Ben, il nuovo compagni di Alison -, ma andiamo con ordine. Cominciamo dagli ex coniugi Solloway:

Dal finale della S03 - che si era chiuso con Noah a Parigi e Alison intenzionata a riprendere in mano la propria vita - sembra essere passato un po' di tempo. Per quanto riguarda Noah e Helen, addirittura c'è stato uno spostamento spaziale non da poco. Per seguire Vik, infatti, Helen si è trasferita in California, a Los Angeles, e Noah, per poter stare vicino ai figli, li ha seguiti. Doveva essere una partnership, ma a quanto pare ci sono evidenti problemi di organizzazione.

Da quanto possiamo vedere, Helen è estremamente tesa, come se, per l'appunto, sia costantemente in attesa della prossima tragedia imminente. Parte della sua agitazione è dovuta a Noah, ma a ciò si aggiunge il fatto che Helen non lavora più - Vik ha accettato un nuovo lavoro, e ora a quanto pare è diventato ricco -, dunque ha un sacco di tempo per pensare. Soprattutto, ha un sacco di tempo per rimuginare all'infinito.

Anche per Noah la vita nella soleggiata California non è il massimo, nonostante abbia un nuovo lavoro e abbia la possibilità di vedere i figli. Insomma, Noah sperava di poter veramente ripartire (quasi) da capo, ma deve arrendersi di fronte all'evidenza: la sua vita non sarà mai una vita tranquilla.

Il rapporto tra Helen e Noah è un rapporto che risucchia energia a entrambi, ma d'altronde, col loro passato, non potrebbe essere altrimenti. A ciò si aggiunge poi la gelosia di Noah nei confronti di Vik, che è aitante, più giovane di lui, di successo e ora anche ricco.

Come sottolinea Sarah Treem, executive producer della serie, le relazioni sono in costante cambiamento, e quella tra gli ex coniugi Solloway non fa differenza. Noah e Helen, dunque, si scontreranno, ma, allo stesso tempo, si incontreranno.

Passiamo poi al secondo video, quello relativo a Alison e Cole, e, di rimando a Luisa e a Ben, il nuovo compagno di Alison:

A quanto pare, le cose stanno andando bene per Alison all'inizio della quarta stagione. Se è riavvicinata a sua figlia, e a Cole, cosa che, ovviamente, non piace per niente a Luisa, che, nonostante sia la moglie di lui, si sente il terzo incomodo. Luisa è gelosa, e ha ragione di esserlo, perché quello che c'è tra Cole e Alison è qualcosa che non smetterà mai di esistere. Semplicemente si tratta di un legame indistruttibile.

A differenza di Cole, che continua a guardare indietro, Alison è invece andata avanti, e adesso ha un nuovo amore. Il suo nome è Ben, è un ex marine, e ora lavora nello stesso ospedale dove lavora Alison. Ben è interessante, di bell'aspetto, e ha un lato oscuro legato al suo passato, cosa che attrae insorabilmente Alison. Ma d'altronde, chi non ha un passato? E chi non è almeno un po' influenzato dal proprio passato?

Se c'è una cosa che The Affair sa fare bene è proprio mostrarci quanto complesse, nel bene e nel male, possano essere le relazioni umne, e quanto queste siano influenzate da una grande quantità di variabile, esterne e soprattutto interne.

Restiamo dunque in attesa di questa quarta stagione, che, siamo sicuri, scompiglierà nuovamente, e profondamente, le carte in tavola, e saprà farci vedere lati ancora inediti di questi personaggi così tormentanti.