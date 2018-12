The Affair 4: guarda il primo teaser trailer

La quarta stagione di The Affair – Una relazione pericolosa debutterà negli U.S.A. il 17 giugno, per poi arrivare anche in Italia, come sempre su Sky Atlantic. Intanto, Showtime ha rilasciato online il primo teaser trailer della S04. Riusciranno Alison, Noah, Helen e Cole a trovare un po’ di pace e a lasciarsi il passato alle spalle? Continua a leggere e guarda il video

Showtime ha rilasciato il primo teaser trailer della quarta stagione di The Affair – Una relazione pericolosa, che debutterà negli U.S.A. il 17 giugno per poi arrivare anche in Italia, come sempre su Sky Atlantic. Trovate il video, intitolato “Change the Narrative”, qui sotto:

“Ho già vissuto questa storia, e non finisce bene”: è con queste parole di Alison che si apre il teaser trailer di The Affair 4. Come si poteva facilmente immaginare, il personaggio interpretato da Ruth Wilson sta ancora affrontando i suoi fantasmi del passato.

Non va meglio a Noah, a quanto pare sempre più distante, fisicamente ma soprattutto emotivamente, dalla sua famiglia, nello specifico dai suoi figli.

“E se cambiassi la prospettiva della tua storia personale, in modo da non ricoprire sempre il ruolo della vittima?” enuncia Helen, che lancia anche una domanda non da poco, anche se non si sa a chi: “Di chi non potresti fare a meno per vivere?”

Cole è tormentato dal fatto di non riuscire a scrollarsi di dosso Alison e tutto quello che c’è stato tra loro, e sentiamo Alison chiedergli il motivo di questo suo attaccamento, della sua incapacità di lasciar andare il passato, specialmente considerando tutta la sofferenza patita per la morte di Gabriel.

Insomma, la quarta stagione di The Affair, che negli anni ha raccontato i personaggi sotto diversi punti di vista, andando a scandagliare le loro psicologie, le loro motivazioni, i loro desideri e i loro drammi interiori, si preannuncia come la stagione della resa dei conti definitiva. Che ansia!