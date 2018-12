Taboo, episodi 7 e 8: Un nuovo inizio

Ultimo appuntamento con la prima stagione di Taboo, in replica su Sky Atlantic. E' il momento della resa dei conti tra Delaney e Sir Stuart Strange: la verità, non solo quella sull'affondamento della nave negriera, verrà a galla, e colpirà dove fa più male. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda giovedì 29 novembre alle 21.15

Taboo, stagione 1, episodio 7 La morte di Winter segna nel profondo James, terrorizzato all'idea di essere stato lui stesso a fare del male alla ragazzina da ubriaco. Helga è convinta che le cose siano andate così, ma Lorna, al contrario, crede che James sia innocente, e fa di tutto per provarlo. Non c'è però tempo per il lutto: Chichester ha fatto delle scoperte interessanti, ed è convinto che Delaney sia coinvolto nell'affondamento della nave negriera della Compagnia. L'ispettore, però, è intenzionato a incastrare Strange e gli altri, non James. Da lui vuole solo una cosa: il suo aiuto. A quanto pare i loro interessi sono allineati. Helga tradisce Delaney rivelando alla Compagnia la verità sulla polvere da sparo. A sbloccare una fastidiosa situazione ci penserà, anche se involontariamente, il Principe Reggente, che nel tentativo di colpire Strange non farà altro che farlo paradossalmente avvicinare a James. Zilpha prende una decisione irreversibile.

Taboo, stagione 1, episodio 8 - Finale di stagione

E' il momento della resa dei conti tra Delaney e Sir Stuart Strange: la verità, non solo quella sull'affondamento della nave negriera, verrà a galla, e colpirà dove fa più male. I pezzi del puzzle vanno finalmente al loro posto, ma la figura che vanno a creare non è per niente rassicurante. Lorna e Atticus parlano con Helga e riescono a provarle che James non ha ucciso Winter, e che, come si poteva immaginare, dietro la morte della ragazzina c'è in realtà la Compagnia. Ad ogni modo, per Delaney e i suoi è il momento di lasciare per sempre Londra per dirigersi verso il futuro, cioè verso Nootka Sound. Andarsene da lì, però, non sarà facile: il Principe Reggente farà di tutto per mettere i bastoni tra le ruote a James, e le conseguenze di questo scontro lasceranno una lunga scia di morti lungo la banchina del porto della città.