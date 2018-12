Taboo, episodi 5 e 6: un piano esplosivo

Continua la corsa della prima stagione di Taboo, in replica su Sky Atlantic. Delaney porta avanti il suo piano, ma la Compagnia delle Indie Orientali cerca di mettergli i bastoni tra le ruote in tutti i modi. In suo aiuto, però, arriva inaspettatamente nientemeno che la Corona... Zilpha e Thorne sono ai ferri corti: non finirà bene. Lorna scopre un documento che attesta che il terreno noto come Nootka Sound è stato legalmente acquistato dal suo defunto marito. James viene a conoscenza di informazioni sul suo passato, e su sua madre, che lo scuotono profondamente. Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda giovedì 22 novembre alle 21.15

Taboo, stagione 1, episodio 5 James e Thorne si sfidano a duello: ad avere la meglio è ovviamente il primo, e il secondo, frustrato e furibondo, sfoga la sua rabbia su Zilpha, colpevole di essere ancora attratta dal fratellastro. Delaney scopre che i suoi "collaboratori" hanno rubato grosse quantità di salnitro dalla Compagnia delle Indie Orientali: peccato che, però, il salnitro in realtà fosse già stato acquistato dalla Corona, con tutte le conseguenze del caso! Il Principe Reggente, infatti, decide di rendere le cose difficili a Strange e compagni e invia George Chichester, avvocato dell'associazione Sons of Africa (figli dell'Africa) a investigare sull'affondamento di una nave risalente ad alcuni anni prima. Si tratta della Influence, e si tratta della stessa imbarcazione che tormenta ancora James. Insieme alla nave, infatti, furono inghiottiti dalle acque dell'oceano anche 280 persone. 280 schiavi. Dumbarton avvisa Delaney che gli americani sanno cosa sta facendo in quella fattoria. Lorna ha seguito alla lettera le istruzioni di James, e finalmente è riuscita a trovare il vero tesoro: il documento che attesta che il terreno noto come Nootka Sound è stato legalmente acquistato dai nativi, e non preso con la forza. Ma come mai il defunto Delaney Senior comprò proprio quel terreno? C'entra qualcosa la madre di James, una donna della tribù Nootka?

Taboo, stagione 1, episodio 6

Le indagini di George Chichester mettono in agitazione la Compagnia: per nascondere il fattaccio e intorbidire le acque, infatti, Strange e compagni cambiarono il nome della nave. La verità, però, sta venendo lo stesso a galla... Intanto, Brace dà a James delle informazioni preziose su sua madre. A quanto pare la donna fu internata in manicomio dopo aver tentato di affogarlo quand'era piccolo. Stufa delle angherie di Thorne, e decisa a vendicarsi, Zilpha prende in mano la propria vita e compie un gesto dal quale non si torna indietro. La Compagnia riesce a scoprire dove si trova la fattoria in cui Delaney sta lavorando di nascosto nella preparazione di una gran quantità di polvere da sparo. James, però, riesce a trasportare fino al porto il prezioso carico prima dell'arrivo dei soldati al comando di Strange. Ormai è guerra aperta, e si sa, in amore e in guerra tutto è lecito. Tutto.