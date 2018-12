Nuovo appuntamento con la prima stagione di Taboo, in replica su Sky Atlantic. La Corona e la Compagnia delle Indie Orientali tentano di convincere Delaney a cedere Nootka Sound con le buone e con le cattive (specialmente con le cattive!), ma lui non cede. Con l'aiuto di Lorna e del Dr. Cholmondeley, un chimico semplicemente "esplosivo", James porta avanti il suo piano. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda giovedì 15 novembre alle 21.15

Taboo, stagione 1, episodio 3 Ferito a morte, James viene salvato per il rotto della cuffia dal Dr. Dumbarton, al quale chiede di intercedere per poter incontrare Thomas Jefferson, il Presidente degli Stati Uniti d'America. Ma come mai Nootka Sound è così importante? A rendere strategico questo fazzoletto di terra è la sua posizione, perfetta per far partire delle navi dirette verso la Cina. Ovviamente in ballo ci sono molti soldi. Le mosse di Delaney mandano su tutte le furie Strange, intenzionato a mettere le mani su Nootka Sound costi quel che costi. Tentare di uccidere James non è servito, dunque bisognerà prenderlo da vivo e tentare di "convincerlo", con le buone o con le cattive. Più che altro con le cattive. Dal carcere, James chiede aiuto a Zilpha, che però non risponde al suo appello. L'intervento di Lorna, che viene rapita e che viene salvata proprio dal figlio del suo presunto ex marito, però, cambierà le carte in tavola.

Taboo, stagione 1, episodio 4

La Corona va all'attacco di Delaney, ma anche la Compagnia delle Indie Orientali non sta ferma a guardare. Nootka Sound fa gola a molte, troppe persone. Londra è un posto sempre meno sicuro per James, che si vede costretto a proteggere in ogni modo possibile il proprio business. Per riuscire nel suo intento, però, ha bisogno dell'aiuto di un chimico, nello specifico di un certo Mr. Cholmondeley: con lui sicuramente il risultato sarà...esplosivo! Lorna è intenzionata a dare prova del suo valore: vuole dimostrarsi degna di un'eventuale eredità, e sa benissimo di poter essere d'aiuto a James. Alcuni segreti sepolti trovano il modo di tornare alla luce, con tutte le terribili conseguenze del caso... Thorne, il marito di Zilpha, sfida Delaney a duello.