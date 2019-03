Sharp Objects: Svanire nel nulla

St. Louis, Missouri. La giornalista Camille Preaker viene mandata dal suo editore nella cittadina di Wind Gap per seguire un caso di cronaca locale, la scomparsa di una ragazzina, Natalie Keen. La decisione non è casuale: Camille è nata e cresciuta proprio lì. Inoltre c'è aria di serial killer, dunque di scoop: un anno prima, infatti, un'altra ragazzina, Anne Nash, è scomparsa all'improvviso e poi alcuni giorni dopo è stata ritrovata cadavere. Per Camille, tormentata dal fantasma della sorellina morta in circostanze misteriose quand'era solo una bambina, il ritorno a casa non sarà per niente facile. Soprattutto, non sarà facile rivedere sua madre Adora, esponente dell'alta società della zona, con la quale non ha mai avuto un buon rapporto. A Wind Gap c'è anche Amma, la sua sorellastra, un'adolescente dalla doppia vita: bambolina innocente a casa, lolita ribelle al di fuori delle mura domestiche. Il capo della polizia Bill Vickery non è molto collaborativo, ma in compenso il detective dell'FBI Richard Willis, outsider come lei, sembra ben disposto. Il ritrovamento del corpo senza vita di Natalie, però, cambia tutto... Non perdere i primi due episodi di Sharp Objects, in onda in prima tv su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre) lunedì 17 settembre alel 21.15