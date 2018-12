Sharp Objects, episodi 7 e 8: le anticipazioni sul finale

@HBO

Ultimo appuntamento con Sharp Objects , in onda prima tv Su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre). Camille è alla ricerca della verità, ma è evidente che non stato John Keene a uccidere Ann e Natalie. Dunque chi è l'assassino di Wind Gap? E perché sua madre è così ossessionata dalla salute di Amma? E ancora: com'è morta veramente Marian? Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda lunedì 8 ottobre alle 21.15

Sharp Objects, episodio 7 Falling (cadere/in caduta) è il settimo e penultimo episodio della miniserie Sharp Objects. La mattina dopo la festa a cui Amma l'ha praticamente obbligata ad andare, Camille si risveglia nel suo letto. Su di lei aleggia la presenza inquietante di Adora. Richard, intanto, vuole informazioni precise sulla morte di Marian, così va a parlare con il personale sanitario che si è occupato della ragazzina durante i suoi vari ricoveri. Quello che scopre è agghiacciante. A casa Crellin, Amma è nelle sapienti mani della madre, che è convinta che lei sia ammalata e che debba stare a letto e prendere le sue medicine fatte in casa. Camille, che deve portare avanti la sua inchiesta, va alla ricerca di John Keene, ufficialmente ricercato dalla polizia. Richard e Camille hanno un'accesa discussione durante l'arresto di John. Prima di andarsene, Richard le dice ciò che ha scoperto sul calvario di sua sorella, e alla fine Camille si ritrova a parlare con Jackie, che sembra sapere molte cose. Prima di tornare a casa e di affrontare sua madre, Camille chiama Curry, che è preoccupato per lei al punto da chiederle di tornare a St. Louis. Lei, però, rifiuta: ora deve assolutamente andare a fondo della questione.

Sharp Objects, episodio 8

Milk (latte) è l'ottavo e ultimo episodio della miniserie Sharp Objects. Quando arriva a casa, Camille trova Amma, Adora e Alan seduti a tavola intenti a cenare. Preoccupata per la sorellina, che non ha per niente una bella cera, tenta di sviare le morbose attenzioni della madre su sé stessa fingendosi malata. Richard e Vickery interrogano John Keene, ma è evidente che non è stato lui a uccidere Ann e Natalie, dunque il killer è ancora a piede libero. Ma cosa sta succedendo a casa Crellin? E chi è veramente la misteriosa donna vestita di bianco?