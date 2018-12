Sharp Objects, episodi 3 e 4: le anticipazioni

Secondo appuntamento con Sharp Objects, in onda prima tv Su Sky Atlantic (canale 110, oppure canale 312 o 12 del digitale terrestre). Stare a Wind Gap fa brutti scherzi a Camille: ovunque vada, ovunque sia, il passato torna a bussare alla sua porta. Ma c'è un'indagine da portare avanti, c'è un assassino da trovare e da fermare. Mentre Richard discute con Vickery, che non ha nessuna intenzione di stare ad ascoltarlo, Camille si avvicina a John Keene, il fratello di Natalie. Continua a fare da sfondo l'inquietante figura di Adora, morbosamente attaccata ad Amma e ostinatamente lontana da Camille. Non perdere il terzo e il quarto episodio, in onda lunedì 24 settembre alle 21.15

Sharp Objects, episodio 3 Fix (aggiustare, riparare) è il terzo episodio della miniserie Sharp Objects. Di ritorno da una festa, Amma, ubriaca, distrugge un'aiuola di rose andandoci sopra con un golf cart. A toglierla dai guai è Camille, che viene travolta dai ricordi del suo recente ricovero: il suo arrivo in clinica, il suo incontro con Alice, la sua compagna di stanza amante della musica, e altri fatti decisamente meno piacevoli. A Wind Gap, Camille intervista Bob Nash, il padre di Ann Nash, la ragazzina ritrovata morta un anno fa. Bob è sicuro che John, il fratello di Natalie, sia coinvolto. La conversazione viene però interrotta bruscamente da Adora, che in passato ha fatto da mentore sia a Ann che a Natalie. Intenzionata a fugare ogni dubbio sul suo ragazzo, e ad avere il suo quarto d'ora di celebrità, Ashley Wheeler, la ragazza di John decide di collaborare con Camille. Dopo aver parlato con Vickery, Adora ammonisce Amma: Camille è pericolosa, deve fare attenzione a lei. Richard è seriamente frustrato dalla totale mancanza di collaborazione da parte non solo della polizia, ma anche degli abitanti di Wind Gap.

Sharp Objects, episodio 4

Ripe (maturo, stagionato) è il quarto episodio della miniserie Sharp Objects. Camille accetta l'invito a pranzo di Jackie. Al ristorante, però, ci sono altre signore della "Wind Gap bene", e ognuna di loro ha la propria opinione in merito agli omicidi di Ann e Natalie. Sopravvissuta al pranzo, Camille visita insieme a Richard le scene del crimine della cittadina, e lo porta fino a un capanno nel bosco dove, così si dice, le star della squadra di football del liceo si incontrano in maniera decisamente non platonica con le cheerleader. Dai flashback, capiamo che anche Camille è stata in quel capanno... John Keene viene licenziato dall'allevamento di proprietà di Adora: con una reputazione come la sua, è meglio non avere niente a che fare con lui. Il Calhoun Day si avvicina e Amma e le sue minion si preparano per salire sul palco. Tra Adora e Camille la tensione si taglia col coltello. Camille scopre da John che Amma conosceva bene sia Ann sia Natalie.