Dopo i tragici eventi del finale della prima stagione, Riviera torna su Sky Atlantic . Georgina deve fare in modo che la verità su quanto successo a Adam rimanga un mistero, ma intanto si dà da fare per rendere sempre più prestigiosa la sua collezione e agguantare il posto che le spetta in quel mondo dorato ma crudele. Nel frattempo, Irina, Christos e Adriana devono affrontare una serie di problemi che potrebbero mettere in serio pericolo il futuro della famiglia Clios. Entrano in scena gli Eltham, una ricca famiglia inglese che, ovviamente, nasconde un segreto. L'appuntamento col primo e col secondo episodio è per mercoledì 3 luglio alle 21.15: sfoglia la gallery. - Riviera: la trama della seconda stagione della serie TV