Riviera, stagione 2, episodio 1

Approfittando di una violenta tempesta, Georgina getta il corpo di Adam in mare, ma la forza del mare si ripercuote anche su di lei. Viene tratta in salvo giusto in tempo da Daphne e Raafi Al-Qadar, ma il suo pensiero va unicamente al recupero della sua nave prima che qualcun altro riesca a metterci sopra le mani. Il vascello, infatti, è una scena del crimine pronta a cantare.

Con gli asset finanziari della famiglia Clios finalmente sbloccati, Christos informa Irina di aver organizzato un incontro del consiglio di amministrazione. Intanto, il ritorno a casa di Georgina viene notato solo da Adriana: nessun altro pare infatti essersi accorto della sua assenza. Quando Georgina entra nella sua stanza, però, trova un messaggio per lei: "Ho visto cos'hai fatto."

Alla ricerca della persona che può averle lasciato il messaggio, Georgina conosce Noah, un misterioso pilota che si offre di accompagnarla su un'isola dove, le assicura, troverà le risposte che cerca. Giunta a destinazione, Georgina scopre che il messaggio in realtà è meno preccupante del previsto. Conosce inoltre Nico, il fratello di Daphne, e scopre che Raoul, l'artista dell'esibizione, si è suicidato.

Poco dopo, Daphne avvisa Georgina del ritrovamente della sua barca. La stessa barca dove ha trovato la morte Adam. La stessa barca dove si trova ancora l'arma del delitto. Intanto Lady Cassandra Eltham, la madre di Daphne e Nico, si prende cura di un paziente misterioso...

Rivera 2: le foto della seconda stagione della serie TV

Riviera, stagione 2, episodio 2

Il consiglio di amministrazione della Clios deve decidere il da farsi per ridare vigore e credibilità alla banca. Georgina ovviamente non ha intenzione di restare a guardare, ma Christos viene messo da parte dai membri del board, dunque sembra non ci sia molto altro da fare. A quel punto, il giovane Clios accetta l'offerta di Adriana di aiutarla a gestire l'allevamento di cavalli da corsa, ma finisce per bruciare tutti i fondi a disposizione su un singolo stallone.

Georgina trova finalmente lo spazio giusto per l'esposizione della sua collezione, e lì incontra e conosce Cassandra. La donna, che nasconde un segreto, invita i Clios a cena nella sua lussuova villa. Secondo la polizia Raoul è stato ucciso, e le indagini rischiano di coinvolgere anche Georgina, che nel frattempo riceve la visita di Noah, alla ricerca di un dipinto rubato dai nazisti.

La macchina di Adam viene ritrovata, e il suo cellulare, rimasto in auto, viene consegnato a Irina, che scopre che l'ultimo messaggio ricevuto dal figlio è arrivato da Georgina. Il confronto tra le due è inevitabile, ma Georgina, pur non negando di aver mandato il messaggio, nega di aver incontrato Adam quel giorno.

A cena, presso la tenuta degli Eltham, Georgina riceve la notizia della morte del padre. Adriana - che si trova irrimediabilmente attratta da Nico - è stupita: ma non era morto anni fa il padre della sua matrigna?