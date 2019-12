Arriva su Sky Atlantic His Dark Materials - Queste oscure materie , l'adattamento audiovisivo dell'omonima trilogia letteraria dello scrittore britannico Philip Pullman. Protagonista di questa fiaba a tratti inquietante è la giovane Lyra, che dal giorno alla notte si ritroverà al centro di un'incredibile avventura. Non perdere il primo e il secondo episodio di Queste oscure materie , in onda in prima tv per l'Italia su Sky Atlantic mercoledì 1 gennaio alle 21.15. - His Dark Materials, scopri lo speciale sulla serie

Queste oscure materie, episodio 1

La giovane orfana Lyra Belacqua, cresciuta al riparo dal mondo tra le mura del Jordan college a Oxford, passa le sue giornate a fare marachelle insieme al suo migliore amico - Roger, anche lui orfano e impiegato come inserviente - e al suo daimon - la manifestazione fisica della sua anima in forma animale -, Pantalaimon, per gli amici Pan. Con Roger, Lyra sogna di andare alla scoperta delle selvagge terre del Nord. Ed è proprio al Nord che si trova suo zio, il potente Lord Asriel, impegnato in ricerche su un misterioso fenomeno (la Polvere) che potrebbero portare a rivelazioni sconcertanti. Il ritorno di Asriel a Oxford è per l'appunto causa di grandi discussioni, e qualcuno di estremamente fedele al Magisterium parla addirittura di eresia. L'ambizioso lord, però, se ne va subito dopo aver rivelato le sue scoperte, e, di nuovo, decide di non portare con sé la nipote. Lyra, però, sta comunque per andarsene da lì: a quanto pare, l'affascinante e misteriosa Signora Coulter - un'esploratrice molto vicina al Magisterium - la vorrebbe a Londra con lei. Prima di partire, la giovane riceve in regalo dal Maestro del college uno strano aggeggio: l'aletiometro. Nel frattempo Billy, un bambino gyziano, e Roger spariscono nel nulla: saranno stati gli Ingoiatori?

Queste oscure materie, episodio 2

A Londra, Lyra e Panatalaimon, il suo daimon, si ritrovano a vivere nel lussuoso appartamento della Signora Coulter, che assicura loro di essere attivamente alla ricerca di Roger. Intanto, una spedizione di Gyziani si mette sulle tracce dei bambini scomparsi, ma senza successo. A Oxford arriva Lord Boreal, un nome piuttosto grosso del Magisterium, che chiede di poter vedere un certo reperto. Il Maestro, però, nega la sua richiesta, così Boreal si mette in contatto con un mercenario: troverà ciò che sta cercando, in un modo o nell'altro. Lyra e Pan non si fidano del daimon della Signora Coulter, una scimmietta dal pelo fulvo e dallo sguardo inquisitore. E fanno bene.