Alla scoperta del "vero" Patrick Melrose

Edward St Aubyn è l'autore dei cinque romanzi da cui è tratta la miniserie su Patrick Melrose in onda il lunedì sera alle 21.15 su Sky Atlantic, e la cosa interessante è che Patrick è il suo alter-ego sulla carta. I libri, infatti, sono semi-autobiografici, e narraro il difficile mondo dei ricchi che, patinato in superficie, nasconde in realtà storie miserabili.



La vita di Patrick, sullo schermo come nella realtà, è travagliata: prima è un bambino abusato, rimasto traumatizzato dalla violenza del padre, poi attraversa una giovinezza fatta di droga e alcool, per arrivare ad una riconciliazione con il suo passato, proprio come è stato per St Aubyn.



Il rapporto con il padre

Edward St Aubyn nasce nel 1960 da un'ereditiera americana con problemi di alcolismo e da un padre tirannico e violento, discendente da una famiglia della Cornovaglia. Fin dall'infanzia, soffre la crudeltà del capo famiglia, cadendo vittima di un abuso sessuale quando è ancora un bambino. Ma St Aubyn respinge l'idea che il trauma porti alla repressione, piuttosto, dice alle pagine di Radio Times, “porta divisione e frammentazione”. E non intende cancellare quel che è stato: “Non ho mai avuto problemi a ricordare quali sono stati gli eventi più straordinariamente violenti e pericolosi della mia infanzia - continua - Perché dovrei?”. Ed è proprio da questo trauma che prendono il via i flashback del protagonista interpretato da Benedict Cumberbacht.



Le droghe

Il Patrick Melrose del piccolo schermo, in onda il lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic - arriva all’adolescenza turbato e affascinato dalle droghe pesanti: "Penso che l'eroina mi abbia salvato la vita - dice St Aubyn - Era la perfetta via di mezzo tra il vivere e il suicidio. Mi ha permesso di non fare nessuna scelta”. Mentre sperpera il patrimonio familiare in sostanze stupefacenti, in tv e nella realtà, il giovane all’età di 18 anni eredita una fortuna, che riesce però a dissipare in breve tempo nei suoi vizi più pericolosi. Una delle scene più forti della mini-serie? Racconta uno dei momenti più bui della vita dell’autore inglese: St Aubyn ha una ventina di anni quando pensa al suicidio e vi si avvicina prendendo una dose eccessiva di droghe. Sviene, per svegliarsi un giorno e mezzo dopo.

Verso la guarigione

La serie tv Patrick Melrose inizia mostrando un giovane uomo mentre riceve la notizia della morte del padre: St Aubyn ha 25 anni quando il suo peggior incubo scompare. Ed è proprio da qui che prende il via l'adattamento televisivo di David Nicholls, quando Patrick vola a New York, completamente sconvolto, per raccogliere le ceneri del padre. All’epoca St Aubyn entrò in psicoterapia. Nel 1988 l’autore smette di prendere eroina e si dedica al suo romanzo di debutto, Never Mind, dove racconta l’infanzia della sua vita. Nei testi, come nella fiction tv, realtà e finzione si mescolano fino a confondersi: “Non intendo fare finta che le preoccupazioni emotive descritte dei romanzi non siano le mie stesse preoccupazioni - ha detto - Ma i libri non sono un’autobiografia. Volevo la libertà di mescolare, comprimere, confondere, riformulare, tutte le cose che un romanzo può fare. Prendendo cose che erano molto inquietanti e rendendole divertenti. "



Il Patrick Melrose scrittore

Portare nero su bianco i suoi traumi e la sua vita disagiata è stato molto doloroso, ma doveva procedere: "O finisco di scrivere un romanzo che venga pubblicato, ed è autentico, o mi ucciderò", aveva deciso l’autore. Il primo libro e il sequel Bad News vengono pubblicati nel 1992, a cui due anni più tardi segue un terzo libro, Some Hope, che fa credere ad un lieto fine per Patrick Melrose. La trilogia, però, non soddisfa St Aubyn, che a distanza di dodici anni pubblica un quarto romanzo, Mother's Milk, aggiornando la storia: Patrick, ora sposato, è alcolizzato, infelice e infedele e racconta il ruolo della madre nella sua vita. L’ultimo libro, At Last, arriva nelle libreria nel 2011 e si impone come uno dei testi più discussi della narrativa britannica contemporanea.