Quarto e penultimo appuntamento con la miniserie tratta dai romanzi di Edward St Aubyn, e per l'occasione torniamo in Francia, nella tenuta estiva del secondo episodio. Estate del 2003: insieme alla moglie Mary e ai figli, Patrick va a visitare sua madre, che è gravemente malata e non è più autonoma. Eleanor, però, perde il pelo ma non il vizio, e, di nuovo, decide di ignorare suo figlio, nello specifico lasciandolo fuori dal suo testamento! Non perdere Mother's Milk , il quarto episodio di Patrick Melrose , in onda lunedì 30 luglio alle 21.15

Patrick Melrose, episodio 4: la trama

Estate del 2003, Francia, 36 anni dopo gli eventi del secondo episodio. Insieme alla moglie Mary e ai figli Robert e Thomas, Patrick sta trascorrendo parte delle vacanze estive nella splendida tenuta francese di proprietà di sua madre Eleanor, che ormai da diversi anni vive lì. Eleanor, però, da un po' di tempo a questa parte è stata vittima di una serie di ictus, e ormai passa quasi tutto il suo tempo a letto. Non riesce più a camminare, non riesce più a masticare, e quasi non riesce più a parlare.

Patrick è ovviamente dispiaciuto per la situazione della madre, ma, a causa di quanto successo durante la sua infanzia, non riesce comunque ad aprirsi completamente con lei. Si tratta pur sempre della stessa donna che invece di proteggerlo da quel mostro che era suo padre preferiva guardare dall'altra parte e farsi un drink dietro l'altro.

La situazione peggiora nel momento in cui Eleanor annuncia a Patrick di averlo lasciato fuori dal suo testamento: ogni cosa in suo possesso, compresa quella bellissima tenuta, andrà a una fondazione di cui è entrata a fare parte tempo fa. Un'associazione che fa capo a un certo Seamus Dourke, personaggio che Patrick non può sopportare e che si è piazzato in pianta stabile a casa della madre. L'idea che quell'individuo vada a ereditare un pezzo della sua storia lo manda semplicemente fuori di testa.

L'arrivo di Julia e di sua figlia fanno precipitare le cose: Patrick è a tanto così dal ricadere nei vizi della sua gioventù. Ed è anche a tanto così dal tradire sua moglie. Non va meglio il rapporto con i figli, specialmente con il più grande, Robert. Patrick ha il terrore di diventare come suo padre, ha il terrore di ferire Robert, e ha il terrore di aver tramandato ai bambini l'oscurità che si agita dentro di lui fin dalla sua infanzia.

Dopo l'annuncio delle ultime volontà di Eleanor la situazione in Francia è troppo tesa, così i Melrose partono alla volta dell'America, dove sono ospiti di Kettle e del cugino Henry. Lì Patrick dapprima cede alla tentazione e torna a bere, e poi ha un'accesa discussione con Mary. Divorzio in vista?