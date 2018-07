Patrick Melrose, episodio 3: è qui la festa?

Dopo un episodio dedicato all'infanzia di Patrick, precisamente all'estate del 1967, la miniserie con protagonista Benedict Cumberbatch fa un netto salto in avanti, per la precisione nel 1990. Patrick è riuscito a disintossicarsi, ma non è stato facile, anche perché le tentazioni sono ovunque. L'invito a una festa lo manda in crisi: riuscirà a resistere, o cederà inesorabilmente al richiamo dei suoi amati vizi? La serata è a dir poco impegnativa, ma il nostro eroe riuscirà a uscirne più o meno intatto. E, particolare non da poco, conoscerà una persona che gli cambierà la vita: la sua futura moglie. L'appuntamento con il terzo episodio di Patrick Melrose è per lunedì 23 luglio alle 21.15: continua a leggere e scopri di più

Patrick Melrose, episodio 3: la trama

Siamo nel 1990, dunque sono passati otto anni dalla morte del padre di Patrick e dal suo fallimentare e allucinato viaggio a New York per recuperare le sue ceneri. Il nostro (anti)eroe è finalmente pulito, ma non è stato facile. Nonostante alcune ricadute, Patrick ha però raggiunto la sobrietà: alla fine ce l'ha fatta.

L'invito alla festa di compleanno di Bridget - l'ex compagna hippy di Nicholas, che alla fine è comunque riuscita ad accaparrarsi un marito ricco e anche nobile, ma che è comunque profondamente infelice - lo manda in crisi: vorrebbe tanto rifiutare, ma sa che non può, solo che un intero weekend in campagna e un'intera serata passata in compagnia di esponenti della nobiltà e dell'Inghilterra che conta non è esattamente una passeggiata...specialmente quando non ci si può appoggiare a qualche aiuto extra, come per esempio fiumi di champagne o vassoi ricoperti da strisce di cocaina!

Alla fine Patrick accetta, ma è la sua prima uscita pubblica dopo l'addio all'alcol e alle droghe, così chiede aiuto a Johnny, il suo migliore amico, anche lui con un passato da alcolista e drogato. Johnny lo accompagna, ed effettivamente gli sta accanto e gli è di supporto, riuscendo perfino a farlo parlare del suo passato e della sua infanzia.

Il party, però, è più impegnativo del previsto: non solo è presente un ospite d'onore di altissimo rango, la caustica Principessa Margaret, non solo ci sono innumerevoli individui che gli ricordano i suoi genitori, non solo ci sono camerieri che vogliono farlo bere a tutti i costi, non solo c'è anche Julia, emblema di un passato che non deve assolutamente tornare a galla: oltre a tutto questo c'è anche il fantasma di suo padre e della sua violenza, che dopo un periodo di silenzio è tornato a farsi strada nella sua mente.

Non tutto il male viene però per nuocere, e alla fine succede anche qualcosa di bello: Patrick conosce infatti una certa Mary, la sua futura moglie. Che sia veramente arrivato il momento giusto per voltare pagina?