Patrick Melrose, l'altro volto della ricchezza

La ricchezza dà la felicità? Patrick Melrose, la miniserie televisiva in cinque parti trasmessa il lunedì alle 21.15 su Sky Atlantic, smentisce ampiamente questo falso mito, scavando attraverso la sfera più intima e tumultuosa di un ricco aristocratico inglese, interpretato da Benedict Cumberbatch.



La serie

Patrick Melrose, titolo della miniserie, è un triste viaggio all’interno delle vite all’apparenza patinate dei ricchi dell'elite britannica. Basato sulla storia raccontata nei romanzi di Edward St Aubyn, la serie indaga gli aspetti più profondi della vita del protagonista, dettata in egual misura da un mix angosciante di ricchezza e trauma interiore. Insomma, quel che è all’apparenza il meglio che si possa avere, può nascondere insidie profonde: è questa l’immagine che restituisce Patrick Melrose, dando al pubblico uno sguardo intimo su una vita fatta di una ricchezza ereditata dietro cui si nascondono le peggiori brutture.

Traumi e denaro

Patrick Melrose porta all'estremo questa idea del ricco miserabile, dandogli il volto del padre del protagonista: David Melrose (Hugo Weaving), la cui morte viene annunciata nella prima puntata della serie (siamo a New York all’inizio degli anni Ottanta), è un ricco nobile inglese che ha violentato il figlio all’età di 8 anni. La ricca vita agiata che eredita Patrick non basta a superare il trauma, che lo porterà a diventare un eroinomane e alcolizzato. A interpretarlo è Benedict Cumberbatch, che porta sul set un ventaglio frastagliato di emozioni: ironia e dolore, insieme ad attimi di delirio e schizofrenia dovuti all’assunzione di eroina e altre sostanze, con solo rarissimi momenti di serenità.



Il ruolo di Benedict Cumberbatch

Cosa hanno in comune il protagonista della serie e il suo interprete? Poco o nulla, a ben guardare. Se Patrick Melrose è un personaggio sopra le righe, al contrario Cumberbatch potrebbe essere descritto come una delle personalità più sobrie di Hollywood: "No, non sono mai stato dipendente da nulla - dice Cumberbatch alle pagine di Radio Times – Certo, ne ho avuto l'opportunità, ma non mi piace quel bicchiere di alcol carico di zucchero. Sono molto contento della mia sobrietà. Ogni tanto mi succede di bere qualcosa di più, magari ad un compleanno o durante un weekend folle in un festival - ma preferisco lo yoga e la meditazione”.



Molto più di un ricco decaduto

Le brutture della nobiltà inglese vengono messe a nudo sul grande schermo, come fa notare Deadline allo stesso attore, che risponde che in effetti è forse la prima volta che uno scenario così drammatico – fatto di strupri, droga, alcool, schizofrenia, dipendenze – è inserito nel contesto nobiliare inglese, elite solitamente raccontata al cinema in un modo del tutto differente da come fa Patrick Melrose: “Questa è una finestra sulla società inglese, con una storia particolare e un personaggio molto insolito, penso, in termini drammatici”. Ma è troppo facile liquidare la serie come l’ennesimo tentativo di mostrare un ricco la cui vita è andata storta. D’altronde dice Cumberbatch, "non credo che snobismo, disgusto di sé, cinismo e ipocrisia siano elementi da cui la classe nobiliare inglese sia esente”: ciò che i romanzi del signor St. Aubyn fanno è " tracciare gli estremi della condizione umana con grande umorismo e ironia a tratti dolorosa".