Le Bureau - Sotto copertura: la terza stagione su Sky Atlantic

Continua su Sky Atlantic la corsa di Le Bureau - Sotto copertura, in onda da venerdì 9 marzo alle 21.15 con gli episodi (due a serata) della terza stagione. Dopo una missione ad alto rischio, Malotru è stato catturato, e ora è ostaggio dall'Isis. Spostato in continuazione di campo in campo, torturato e indebolito, sta lentamente perdendo le speranze. A Parigi, la DGSE deve decidere in fretta cosa fare: usare tutte le loro risorse per salvare Malotru, che ha tradito i servizi segreti, il suo paese e i suoi amici quando ha fatto il doppio gioco lavorando come agente segreto anche per la CIA? Per poter pianificare un'operazione per liberarlo, c'è bisogno di mettersi direttamente in contatto con l'ISIS. Nadia accetta di aiutarli mettendosi in contatto con un suo ex collega siriano, che ora è diventato un uomo manipolatore e pericoloso coinvolto nel traffico di opere d'arte con lo Stato Islamico. Marina, intanto, è tornata a Parigi dopo il suo calvario in Iran, e non vede l'ora di tornare in azione sul campo. Si troverà coinvolta in una missione molto complicata in Azerbaijan, una missione guidata dal Mossad (i servizi segreti israeliani). Una missione delicatissima e sotto copertura. Mentre lancia la sua operazione per recuperare Malotru, la DGSE riceve un messaggio in codice misterioso: un comandante dell'ISIS vuole disertare...