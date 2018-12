Le Bureau - Sotto copertura 2: Cattive notizie. FOTO

Marina si avvicina a Shapur Zamani per raccogliere informazioni su suo padre, ma viene intercettata dai pasdaran, e la DGSE, onde evitare compromissioni, deve intervenire. Guillame è sempre più preoccupato per Nadia, prigioniera in Siria e costretta a subire un durissimo interrogatorio. Sisteron e Delorme cercano di reclutare la sorella di Boumaza per mettersi in contatto con lui e scoprire dove si trova, mentre Duflot è alla ricerca della spia interna al Bureau. L'appuntamento col terzo e col quarto episodio è per venerdì 9 febbraio alle 21.15