Le Bureau - Sotto copertura 4: Triplo gioco

Penultimo appuntamento con la quarta stagione di Le Bureau - Sotto Copertura , in onda su Sky Atlantic in prima tv per l'Italia. Karlov non si fida di Malotru e lo fa tenere sotto stretta sorveglianza. A Parigi, Marie-Jeanne si ritrova nell'occhio del ciclone. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda venerdì 21 dicembre alle 21.15

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 7 A Mosca, Malotru si incontra e dà il benvenuto a Cesar, che ha preso l'identità di Ellenstein. Ovviamente il loro incontro viene registrato da Karlov, che poi fa analizzare il filmato da uno psicologo per capire se Guillame sta facendo il doppio gioco, o se, per una volta, resterà fedele alla parola data. D'altronde quando si ha a che fare con una spia leggendaria come il "ragazzino" del Bureau Des Legendes, fidarsi è bene, ma non fidarsi è meglio. In questo caso è addirittura obbligatorio. JJA si accorge che Cesar ha commesso un errore, e che questo errore, per quanto minimo, rischia di far saltare la sua copertura. Il Burea viene avvisato immediatamente: riusciranno ad agire in tempo e a salvare la situazione? A Damasco, le autorità siriane si rifiutano di concedere a Jonas e a Jean-Paul l'accesso all'obitorio, dove giace il corpo di una pedina fondamentale di questo assurdo gioco del terrore.

Le Bureau - Sotto copertura, stagione 4, episodio 8

Karlov chiede a Guillame di unirsi all'FSB a Mosca: a quanto pare Malotru è stato abbastanza convincente. A Parigi, Sisteron e l'intero Bureau devono rispondere a un questionario su Marie-Jeanne. A ordinare la compilazione del questionario è stato ovviamente JJA, intenzionato a mettere in difficoltà la collega durante una riunione con le teste più importanti della DGSE. Intanto, Marina non è d'accordo sul modo in cui il Bureau sta usando Micha: è evidente che l'agente Loiseau ha paura che possa nuovamente succedere qualcosa di brutto a qualcuno a causa sua. La pressione si fa sentire sempre di più per tutte le persone coinvolte.