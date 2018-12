Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles: Philliam

Penultimo appuntamento con Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles , la nuova serie targata Showtime diretta da Michel Gondry e con Jim Carrey. A casa di Deirdre c'è un ospite decisamente speciale: Mr. Pickles-San, il nuovo Mr. Pickles giapponese. Vivian sta meglio, Jeff è contento, ma la situazione si capovolge in pochissimo tempo, e dalla gioia si passa presto alla rabbia. Il futuro di Puppet Time, e di un intero brand, è in bilico. In flashback conociamo il pestifero (e spesso incompreso) Phil, e scopriamo che Derrell è il figlio di un amico di penna di Jeff. Non perdere il settimo e l'ottavo episodio, in onda mercoledì 28 novembre alle 21.15

Kidding, stagione 1, episodio 7 Kintsugi (letteralmente "riparare con l'oro", una pratica giapponese che consiste nell'utilizzo di oro o argento liquido o lacca con polvere d'oro per la riparazione di oggetti in ceramica) è il settimo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Mr Pickles è un brand internazionale, famoso e amato in tutto il mondo. Il Mr. Pickles giapponese "storico" sta però per andare in pensione, ma niente paura, il suo sostituto, Mr. Pickles-San, è pronto a prendere il suo posto. E per prepararsi al meglio per un compito così importante, si reca dove tutto è iniziato: negli Stati Uniti. A ospitarlo sarà Deirdre, che in lui scoprirà uno spirito affine. Ma torniamo a Jeff, sempre più a ruota libera e sempre meno controllabile da Seb, seriamente preoccupato per la deriva che Puppet Time potrebbe prendere. Come se non bastasse, Mr. Pickles dovrà presto presenziare a un evento importante, la National Tree Lighting Ceremony, la cerimonia di accensione delle luci dell'albero di Natale nazionale. Disastro in vista? Intanto, Vivian sembra stare nettamente meglio, e Jeff non può che esserne contento: in fondo è anche merito suo, ha contribuito a salvare una vita. La cena del Giorno del Ringraziamento, un momento di riunione per l'intero clan dei Pickles, si trasforma però in un momento di serio imbarazzo quando qualcuno si lascia andare a una dichiarazione decisamente inaspettata. Rivelazione che per Jeff è la proverbiale goccia che fa traboccare il vaso...

Kidding, stagione 1, episodio 8

Philliam (dall'unione di Phil e William, i nomi dei figli di Jeff e Jill) è l'ottavo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Episodio quasi interamente in flashback per la serie diretta da Michel Gondry. Phil è ancora vivo, e caratterialmente è l'esatto opposto di Will: tanto è mite, pacato, gentile, sensibile ed educato il secondo, quanto casinista, irruente, sprezzante ed esuberante il primo. Due metà della stessa mela. O meglio, due versioni decisamente diverse della stessa mela. Inutile dire che tra Jeff e Phil le discussioni sono all'ordine del giorno, così come i rimbrotti. Ma ci viene raccontato e mostrato anche altro in questo bellissimo episodio. Ci viene raccontato dell'amico di penna di Jeff, un uomo condannato a morte, e ci viene raccontato di suo figlio, che altri non è che Derrell. Il passato è decisamente meno perfetto di quanto non ci piaccia pensare, ma è nel presente che si vive, e il presente di Jeff è...beh, è quantomeno problematico!