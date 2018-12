Kidding: Un nuovo te stesso

@Showtime

Continua su Sky Atlantic la corsa di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles , la nuova serie targata Showtime diretta da Michel Gondry e con Jim Carrey. Jeff si sta seriamente affezionando a Vivian, ma a quanto pare la terapia che lei sta seguendo non sta avendo successo... Pickles on Ice, lo spettacolo sul ghiaccio ispirato allo show di Mr. Pickles entra ufficialmente in produzione. Seb tenta di convincere Will a smettere di fumare maijuana: ci sarà riuscito? Deirdre è triste e frustrata: qual è veramente il suo posto nel mondo? Non perdere il quinto e il sesto episodio, in onda mercoledì 21 novembre alle 21.15

Kidding, stagione 1, episodio 5 The New You (un nuovo te) è il quinto episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Frequentare Vivian sembra fare bene, molto bene, a Jeff, e Seb non può che esserne felice. Soprattutto ora che è arrivato il momento di presentare a suo figlio un nuovo capitolo del brand Mr. Pickles: Pickles On Ice, uno spettacolo sul ghiaccio con i personaggi principali dello show. A interpretare il protagonista, dunque a prendere virtualmente il posto di Jeff, sarà Tara Lapinski, famosissima pattinatrice amata da grandi e piccini. Inutile dire che la reazione del vero Mr. Pickles non sarà delle migliori! Ad ogni modo, Jeff tenta di reagire uscendo dalla sua comfort zone, ma i risultati non sono proprio stellari. Dopo una chiacchierata con il nonno, Will sembra aver deciso di dire addio alla marijuana. Ma quanto durerà? Poco, ovviamente! Deirdre sente che nella sua vita c'è un buco, e tenta di riempirlo con le sue marionette: riuscirà a convincere Seb a lasciarle intepretare un nuovo personaggio?

Kidding, stagione 1, episodio 6

The Cookie (il biscotto) è il sesto episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Will decide di onorare la memoria di suo fratello Phil facendo una cosa molto "philesca". Le prove di Pickles on Ice procedono, e Jeff va a trovare Tara in camerino. Qualcosa va storto, e lo spettacolo subisce alcune modifiche. Il debutto è comunque vicino: sarà un successo, o sarà un fallimento? Frustrata per l'ormai imminente fine del suo matrimonio e per ciò che sta succedendo al lavoro, Deirdre ha uno scatto di rabbia con Maddy. Vivian riceve una brutta notizia: la terapia non sta andando come sperato. Demoralizzata e triste, decide di smetterla con le cure, ma Jeff sente che non è ancora arrivato per lei il momento di arrendersi, e farà di tutto per convicerla a continuare a lottare.