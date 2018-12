Kidding: Un dolore senza forma

@Showtime

Jeff si lascia convincere da suo padre ad andare a cena con una sua ammiratrice: ovviamente le cose non andranno come previsto da Seb...però in qualche modo andranno! Il futuro del brand Mr. Pickles e dello show sono a un bivio: bisogna trovare il modo di avere Mr. Pickles anche senza Jeff...

Kidding, stagione 1, episodio 3 Every Pain Needs a Name (ogni dolore ha bisogno di un nome) è il terzo episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Jeff soffre: per la morte di Phil, per la fine del suo matrimonio, e perché sente che nessuno lo capisce veramente. Suo padre Seb lo sprona a guardare avanti e ad uscire con una spasimante: riuscirà un incontro romantico a rimettere in carreggiata il deragliato interprete di Mr. Pickles? Deirdre è turbata per il tradimento di suo marito, e Will continua a combinarne una dietro l'altra e a fumare marijuana con i suoi amici. Il futuro del Mr. Pickles' Puppet Time è più che mai incerto: bisogna trovare il modo di far vivere Mr. Pickles anche senza Jeff.

Kidding, stagione 1, episodio 4

Bye, mom (ciao, mamma) è il quarto episodio della prima stagione di Kidding - Il fantastico mondo di Mr. Pickles. Dopo un intenso incontro di una notte, Jeff sembra avere nuovamente fiducia nel futuro: peccato che la donna con cui è uscito non risponda ai suoi messaggi! Jill scopre che il suo ex marito versa dei soldi a qualcuno in segreto, e quando scopre chi è questo qualcuno dà fuori di matto. Deirdre è combattuta: restare fedele a Jeff, o aiutare suo padre a creare un Mr. Pickles fittizio che possa garantire una certa sicurezza al brand e dunque al futuro di tutti quelli che lavorano da anni per lo show?