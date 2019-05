Il Trono di Spade è giunta a conclusione, ma resterà per sempre nel cuore dei fan. Per chi non ha ancora visto l'ultimissimo episodio, The Iron Throne , l'appuntamento è per lunedì 27 maggio alle 21.15 con la versione doppiata in italiano, ma intanto ecco le ultime foto dal backstage di Entertainment Weekly . Sfoglia la gallery. - Game of Thrones 8, il finale: cos'è successo ai personaggi principali (SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL FINALE DI SERIE) - Game of Thrones 8: le foto del finale di serie, The Iron Throne (SPOILER PER CHI NON HA ANCORA VISTO IL FINALE DI SERIE)