Sibell Kekilli, le più belle foto di Shae de Il Trono di Spade

Il successo internazionale è arrivato nel 2011 grazie alla serie cult Il Trono di Spade , dove ha interpretato Shae , l'ex prostituta e poi amante di Tyrion Lannister, ma l'attrice tedesca di origine turca Sibel Kekilli (classe 1980) in patria era già molto conosciuta. E non solo per la sua performance nel film del 2004 di Faith akin La sposa turca , ma anche per il suo passato da attrice in film per adulti. Sibel Kekilli quest'anno sarà ospite del Lucca Comics & Games , dunque se volete incontrarla è tempo di mettersi in viaggio: l'interprete di Shae incontrerà il pubblico giovedì 1 novembre alle ore 16.00 presso l’Auditorium San Francesco (qui tutte le info ). Sfoglia la gallery con le sue foto più belle