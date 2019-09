Il Trono di Spade, la reunion su WhatsApp

Mentre la serie HBO fa incetta di premi agli Emmy Awards 2019 , i componenti del cast non si rassegnano alla conclusione dello show e rimangono in contatto su una chat di gruppo, fra emoticon e serenate 2.0

Il Trono di Spade sarà pure giunto all’epilogo con l’ottava stagione, ma la squadra che sta dietro ai personaggi della fortunata serie HBO è più attiva che mai: Nikolaj Coster-Waldau, la star che interpreta Jaime Lannister sul piccolo schermo, svela i segreti della chat di gruppo degli abitanti dei Sette Regni.

Il ritorno de Il Trono di Spade (su WhatsApp)

Lo dicevano anche i componenti della casata dei Greyjoy: “Ciò che è morto può non morire mai”. Così ecco che in vista degli Emmy Awards 2019, dove anche Il Trono di Spade è stato premiato (SCOPRI i vincitori), la squadra della serie HBO ha ripreso a conversare sulla chat WhatsApp frequentata dal cast. A raccontarlo è Nikolaj Coster-Waldau durante un’intervista al Jimmy Kimmel Live!.

Quanto parla Alfie Allen!

Fra le star de Il Trono di Spade più attive sulla chat di gruppo c’è Alfie Allen: l’attore che interpreta Theon Greyjoy è fra coloro che pubblicano di più, condividendo spesso canzoni (suonate da lui) dedicate ai colleghi del cast. Allen si è autocandidato agli scorsi Emmy Award nella categoria "Miglior attore non protagonista in una serie drammatica" per il suo ruolo nella serie HBO, collezionando la sua prima nomination. Restando, però, a bocca asciutta.

Brienne va pazza per le emoji

Chi è il più grande amante delle faccine sul gruppo WhatsApp de Il Trono di Spade? "Oh Gwen, Gwendoline Christie", dice Coster-Waldau senza dubbio alcuno. L’attrice, che nello show veste i panni della combattente Brienne di Tarth, preferisce le emoticon alle parole. E pure Lena Headey alias Cersei Lannister non è da meno quando si tratta di tradurre in faccine i propri stati d’animo.

Pollice all’insù per Peter Dinklage

Peter Dinklage, che ha raggiunto la fama mondiale interpretando il ruolo di Tyrion Lannister, pubblica raramente messaggi sulla chat di gruppo degli interpreti de Il Trono di Spade, ma quando lo fa, anche lui si affida alle emoji. Anzi, ad una sola: pubblica di continuo, dice Coster-Waldau, il pollice alzato, come a dare la sua benedizione. Ora che la star ha conquistato il quarto Emmy Awards (GUARDA LE FOTO della premiazione), chissà cosa avrà condiviso sulla chat dei colleghi dei Sette Regni...

